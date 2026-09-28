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Andika Rachmansyah
Senin, 28 September 2026 | 16.20 WIB

Timnas Indonesia vs Malaysia: Head to Head Garuda Tertinggal 1 Kemenangan Jelang Duel di SUGBK

Ole Romeny mencoba melewati pesepak bola Timnas Singapura Nur Adam Abdullah (kanan) di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Jumat (25/9/2026). Rekor pertemuan Timnas Indonesia vs Malaysia jelang duel di SUGBK. Garuda tertinggal tipis dari Harimau Malaya dalam 85 pertemuan. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com) - Image

Ole Romeny mencoba melewati pesepak bola Timnas Singapura Nur Adam Abdullah (kanan) di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Jumat (25/9/2026). Rekor pertemuan Timnas Indonesia vs Malaysia jelang duel di SUGBK. Garuda tertinggal tipis dari Harimau Malaya dalam 85 pertemuan. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

JawaPos.com - Timnas Indonesia akan menghadapi Malaysia dalam lanjutan Grup A FIFA ASEAN Cup 2026. Secara rekor pertemuan, skuad Garuda masih tertinggal tipis dari Harimau Malaya.

Pertandingan bertajuk Derby Serumpun tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Senin (28/9), pukul 19.30 WIB. Duel ini menjadi salah satu pertandingan yang paling dinanti pencinta sepak bola kedua negara.

Rivalitas Indonesia dan Malaysia telah berlangsung lama. Setiap pertemuan kedua tim kerap menghadirkan pertandingan sengit dengan tensi tinggi, termasuk dalam beberapa duel terakhir.

Melansir laman 11vs11, Indonesia dan Malaysia telah bertemu sebanyak 85 kali. Pertemuan pertama kedua tim tercatat pada 7 September 1957 dalam ajang Piala Merdeka. Saat itu, Indonesia menang 4-2.

Namun, secara keseluruhan Malaysia masih unggul tipis. Harimau Malaya mencatat 34 kemenangan, sedangkan Indonesia mengoleksi 33 kemenangan. Sebanyak 18 pertandingan lainnya berakhir imbang.

Pertemuan terakhir kedua tim terjadi hampir lima tahun lalu, tepatnya pada 19 Desember 2021 di Piala AFF 2020. Indonesia menutup laga tersebut dengan kemenangan telak 4-1 atas Malaysia.

Indonesia Unggul dalam Lima Pertemuan Terakhir

Jika melihat lima pertemuan terakhir, Indonesia dan Malaysia sama-sama mencatat kemenangan. Namun, skuad Garuda lebih unggul dengan tiga kemenangan berbanding dua milik Harimau Malaya.

Tiga kemenangan Indonesia diraih saat menghadapi Malaysia pada Piala AFF 2020 serta dua pertandingan uji coba internasional pada 2014 dan 2016.

Sementara itu, Malaysia meraih dua kemenangan dalam lima pertemuan tersebut. Keduanya terjadi pada Kualifikasi Piala Dunia 2022, yakni dengan skor 3-2 pada September 2019 dan 2-0 pada November 2019.

Dengan demikian, meski Malaysia unggul dalam rekor pertemuan secara keseluruhan, Indonesia memiliki catatan lebih baik dalam lima duel terakhir.

Editor: Hendra
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