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Farid S. Maulana
Senin, 28 September 2026 | 17.22 WIB

Preview Timnas Indonesia vs Malaysia: John Herdman Tak Mau Kehabisan Energi

Pelatih John Herman mengarahkan timnya saat melawan Singapura pada FIFA ASEAN Cup di SUGBK, Jakarta, Jumat (25/9/2026). John Herdman membidik kemenangan saat Timnas Indonesia menghadapi Malaysia di laga kedua FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama GBK. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com) - Image

Pelatih John Herman mengarahkan timnya saat melawan Singapura pada FIFA ASEAN Cup di SUGBK, Jakarta, Jumat (25/9/2026). John Herdman membidik kemenangan saat Timnas Indonesia menghadapi Malaysia di laga kedua FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama GBK. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

JawaPos.com - Timnas Indonesia membidik kemenangan saat menghadapi Malaysia pada laga kedua FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senin (28/9) pukul 19.30 WIB. John Herdman ingin skuad Garuda melanjutkan momentum positif setelah menundukkan Singapura 2-0.

Sepanjang sejarah, Indonesia dan Malaysia telah bertemu sebanyak 85 kali. Skuad Garuda mencatatkan 33 kemenangan, 18 hasil imbang, dan 34 kekalahan.

Herdman memiliki modal positif untuk mewujudkan target tersebut. Selain kemenangan atas Singapura, keberadaan sejumlah pemain naturalisasi juga menambah pilihan bagi pelatih asal Inggris itu dalam menyusun kekuatan Timnas Indonesia.

Namun, Herdman pantang menganggap enteng Malaysia. Harimau Malaya juga datang dengan motivasi tinggi setelah menang telak 3-0 atas Bangladesh pada pertandingan pertama.

Herdman bahkan telah menganalisis permainan Malaysia melalui pertandingan tersebut. Dari pengamatannya, tempo laga Malaysia melawan Bangladesh lebih rendah dibandingkan pertandingan Indonesia menghadapi Singapura.

Hal itu menjadi salah satu aspek yang diperhatikan Herdman dalam mempersiapkan skuad Garuda.

“Jadi, saya berharap kami siap. Kami akan siap untuk pertandingan itu,” ujar Herdman.

Herdman juga melakukan evaluasi terhadap penampilan anak asuhnya saat menghadapi Singapura. Salah satu perhatian utama adalah kemampuan pemain mempertahankan intensitas permainan.

Indonesia tampil dengan energi tinggi pada 15 menit awal. Namun, intensitas tersebut tidak mampu dipertahankan hingga pertandingan berakhir.

Meski demikian, Herdman menyadari bahwa menjaga intensitas tinggi selama 90 menit bukan perkara mudah. Apalagi, sejumlah pemain yang baru datang dari Eropa masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan kondisi di Indonesia.

Editor: Hendra
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Sumber: Jawa Pos Koran
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