Prediksi Skor Jepang vs Venezuela: Samurai Biru Bisa Menang di Hiroshima

JawaPos.com - Jepang akan menghadapi Venezuela dalam pertandingan uji coba internasional di Edion Peace Wing Hiroshima, Hiroshima, Senin (28/9/2026) pukul 17.25 WIB. Samurai Biru diprediksi mampu menundukkan La Vinotinto di hadapan pendukung sendiri.

Pertandingan ini menjadi uji coba kedua Jepang pada kalender FIFA periode September 2026. Sebelumnya, tim asuhan Hajime Moriyasu berhasil meraih kemenangan 3-1 atas Uruguay pada 24 September lalu.

Hasil tersebut menjadi modal positif bagi Jepang untuk membangun skuad terbaik sebelum menghadapi Piala Asia 2027. Moriyasu juga memanfaatkan jeda internasional kali ini dengan memberikan kesempatan kepada sejumlah wajah baru.

Kaina Tanimura, Shuto Nakano, dan Shunsuke Saito menjadi beberapa nama yang mendapat panggilan perdana ke tim senior Jepang.

Di sisi lain, Venezuela datang dengan persiapan berbeda. La Vinotinto tidak menjalani pertandingan uji coba internasional selama kurang lebih tiga bulan.

Venezuela terakhir kali bertanding dalam laga uji coba melawan Irak pada 9 Juni 2026. Mereka berhasil meraih kemenangan 2-0 dalam pertandingan tersebut.

Kini, Venezuela kembali memanaskan mesin dengan menjalani rangkaian pertandingan di Asia. Setelah menghadapi Jepang, La Vinotinto dijadwalkan menantang Korea Selatan pada 2 Oktober dan Yordania empat hari kemudian.

Kondisi Skuad Jepang dan Venezuela Venezuela tidak diperkuat sejumlah pemain berpengalaman seperti Salomon Rondon, Yeferson Soteldo, dan Jefferson Savarino. Kondisi tersebut membuat David Martinez, Jesus Ramirez, dan Kevin Kelsy diproyeksikan menjadi tumpuan di lini serang.

Sementara itu, Jepang harus kehilangan Takehiro Tomiyasu yang mengalami cedera betis saat memperkuat Crystal Palace.