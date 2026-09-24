Kendal Tornado FC Tak Gentar Main Tanpa Penonton Lawan Barito Putera

Kendal Tornado FC menghadapi Barito Putera tanpa penonton di laga perdana Pegadaian Championship 2026/2027. Stefan Keeltjes tak mempermasalahkannya. (Dok. KTFC)
JawaPos.com - Kendal Tornado FC tidak mempermasalahkan kondisi tanpa penonton saat menjamu Barito Putera pada laga perdana Pegadaian Championship 2026/2027. Kedua tim dijadwalkan bertemu di Stadion Sriwedari, Solo, Sabtu (26/9/2026).
Pertandingan tersebut dipastikan berlangsung tanpa kehadiran suporter di tribun karena Stadion Sriwedari berada di kawasan cagar budaya. Pelaksanaan pertandingan pun harus mengikuti ketentuan yang berlaku di lokasi tersebut.
Bagi Kendal Tornado FC, bermain tanpa dukungan langsung suporter bukan situasi baru. Pelatih Stefan Keeltjes mengaku timnya pernah menghadapi kondisi serupa pada musim lalu.
Pengalaman tersebut membuat Stefan tidak melihat absennya penonton sebagai persoalan besar. Menurutnya, para pemain sudah memahami cara menjaga fokus meski atmosfer pertandingan berbeda.
"Kalau tanpa penonton, menurut saya tidak terlalu masalah. Musim lalu kami juga sudah pernah bermain dalam situasi seperti ini, jadi saya sudah cukup terbiasa," beber Stefan, Kamis (24/9/2026), dilansir Media Centre Kendal Tornado.
Meski atmosfer pertandingan tidak sama ketika tribun dipenuhi suporter, Stefan meminta anak asuhnya tetap berkonsentrasi pada permainan.
Menurutnya, hal terpenting adalah para pemain mampu menjalankan strategi yang sudah dipersiapkan dan tidak menjadikan kondisi pertandingan sebagai alasan kehilangan fokus.
"Kami tetap harus fokus ke pertandingan. Yang penting bagaimana kami menjalankan strategi dan memberikan yang terbaik di lapangan," ujarnya.
Di sisi lain, Stefan menyadari pertandingan pertama musim ini bukan perkara mudah. Barito Putera dinilai memiliki sejumlah pemain berpengalaman yang bisa memberikan ancaman bagi pertahanan Kendal Tornado FC.
Stefan juga melihat karakter permainan Barito Putera masih memiliki kemiripan dengan musim sebelumnya. Di bawah arahan Hendri Susilo, Laskar Antasari disebut mengandalkan pertahanan yang rapat sebelum mencari peluang melalui serangan balik.
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