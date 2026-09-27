Prediksi Skor Gibraltar vs Andorra: Rekor Ketat, Berakhir Imbang?

Gibraltar datang dengan modal tiga laga tanpa kekalahan, sementara Andorra membutuhkan poin setelah kalah dari Malta. Rekor pertemuan kedua tim juga menunjukkan duel yang cenderung ketat. (Dok. TimnasGibraltar)
JawaPos.com - Gibraltar akan menjamu Andorra pada matchday kedua UEFA Nations League 2026/27 League D Grup 1. Pertandingan di Europa Point Stadium, Minggu (27/9/2026) pukul 23.00 WIB, diprediksi berlangsung ketat dengan peluang berakhir imbang.
Gibraltar memang belum menjalani pertandingan pada matchday pertama. Namun, tim besutan Scott Wiseman tersebut membawa modal tiga laga tanpa kekalahan, sedangkan Andorra datang setelah menelan kekalahan 1-2 dari Malta.
Dalam tiga pertandingan terakhir, Gibraltar mencatat dua kemenangan dan satu hasil imbang. Mereka menang telak 4-0 atas British Virgin Islands, kemudian mengalahkan Cayman Islands 4-1.
Gibraltar selanjutnya bermain imbang tanpa gol ketika menghadapi Sao Tome dan Principe dalam pertandingan persahabatan pada 23 September. Rangkaian hasil tersebut memberikan momentum positif sebelum menghadapi Andorra.
Performa itu cukup menarik mengingat Gibraltar sebelumnya sempat melalui periode sulit dengan menelan 12 kekalahan beruntun di berbagai kompetisi.
Kini, Gibraltar memiliki kesempatan melanjutkan tren positif tersebut pada pertandingan kompetitif. Keuntungan bermain di kandang juga bisa menjadi modal tambahan bagi tim yang masih berusaha membangun konsistensi di level internasional.
Scott Wiseman diperkirakan melakukan beberapa perubahan dalam susunan pemain. Kian Ronan berpeluang kembali mengisi posisi bek kanan, sedangkan Tjay De Barr dan Dylan Borge diproyeksikan menjadi pilihan di lini depan.
Gibraltar kemungkinan tampil lebih agresif sejak awal. Namun, mereka tetap harus berhati-hati karena Andorra memiliki kebutuhan besar untuk mendapatkan poin setelah kalah pada pertandingan pertama.
Andorra mengawali Nations League 2026/27 dengan kekalahan 1-2 dari Malta. Padahal, mereka sempat unggul lebih dulu melalui gol Guillaume Lopez pada menit ke-17.
Keunggulan tersebut tidak bertahan hingga akhir pertandingan. Malta menyamakan kedudukan sebelum Teddy Teuma mencetak gol kemenangan pada menit ke-81.
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