Marc Klok Sedih Tak Dipanggil Timnas Indonesia, Kirim Dukungan Jelang Hadapi Malaysia

Marc Klok mengaku sedih tak dipanggil Timnas Indonesia, tetapi tetap mendukung Thom Haye dan Ragnar Oratmangoen di FIFA ASEAN Cup 2026. (Dok. Instagram/@marcklok)
JawaPos.com - Kapten Persib Bandung, Marc Klok, memberikan dukungan kepada dua rekan setimnya, Thom Haye dan Ragnar Oratmangoen, yang tengah menjalankan tugas bersama Timnas Indonesia pada FIFA ASEAN Cup 2026.
Klok tidak masuk dalam skuad Timnas Indonesia untuk agenda kali ini. Meski begitu, gelandang bernomor punggung 23 tersebut tetap menunjukkan dukungannya kepada Haye, Oratmangoen, serta seluruh pemain yang mendapat kepercayaan mengenakan jersey Garuda.
Klok mengakui ada rasa kecewa karena tidak mendapat kesempatan memperkuat Timnas Indonesia. Namun, ia memilih menerima keputusan tersebut dan tetap memberikan dukungan kepada rekan-rekannya.
"Saya sedih tidak ada di sana, tapi saya dukung mereka," kata Klok.
Menurut Klok, kesempatan membela Timnas Indonesia merupakan sesuatu yang penting bagi setiap pemain. Karena itu, ia berharap Haye dan Oratmangoen bisa menjalankan tugas dengan baik dan memberikan kontribusi bagi skuad Garuda.
Klok juga menilai Timnas Indonesia saat ini memiliki banyak pemain berkualitas. Kondisi tersebut membuat pelatih mempunyai sejumlah pilihan dalam menentukan komposisi tim untuk menghadapi setiap pertandingan.
Banyaknya pemain berkualitas juga membuat persaingan untuk mendapatkan tempat di skuad Timnas Indonesia semakin terbuka. Bagi Klok, hal tersebut merupakan bagian dari perjalanan sebuah tim yang ingin terus berkembang.
Selain memberikan dukungan kepada Haye, Klok secara khusus menyoroti penampilan Ragnar Oratmangoen. Pemain yang juga memperkuat Persib Bandung tersebut sebelumnya berhasil mencetak gol untuk Timnas Indonesia.
Klok menilai gol tersebut menjadi catatan positif bagi Oratmangoen. Selain membantu tim, gol itu diyakini dapat memberikan tambahan kepercayaan diri bagi sang pemain saat menjalankan tugas bersama Timnas Indonesia.
"Ragnar sudah cetak gol, bagus. Thom juga pemain yang bagus. Jadi saya dukung mereka," ujarnya.
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