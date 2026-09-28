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Andre Rizal Hanafi
Senin, 28 September 2026 | 14.11 WIB

Persiku vs PSIS Batal, Hari Nur dan Komang Tri Kirim Pesan untuk Panser Biru

Laga Persiku vs PSIS batal karena izin pertandingan. Ratusan Panser Biru tetap datang ke Bantul dan mendapat apresiasi langsung dari PSIS. (Dok. Kepareng) - Image

Laga Persiku vs PSIS batal karena izin pertandingan. Ratusan Panser Biru tetap datang ke Bantul dan mendapat apresiasi langsung dari PSIS. (Dok. Kepareng)

JawaPos.com - Pertandingan Persiku Kudus melawan PSIS Semarang pada pekan ketiga Pegadaian Championship 2026/2027 batal digelar. Laga yang seharusnya berlangsung di Stadion Sultan Agung, Bantul, Minggu (27/9/2026), tidak mendapatkan izin pertandingan.

Meski tidak jadi menyaksikan PSIS bertanding, ratusan Panser Biru tetap datang ke Stadion Sultan Agung. Kehadiran suporter tersebut mendapat perhatian dari tim PSIS yang kemudian menemui mereka setelah kepastian pertandingan batal.

General Manager PSIS Wafa Amry, pelatih Widodo Cahyono Putro, serta sejumlah pemain terlihat menemui Panser Biru.

Dalam kesempatan tersebut, perwakilan pemain menyampaikan apresiasi atas dukungan suporter yang tetap datang meski pertandingan akhirnya tidak terlaksana.

Hari Nur Apresiasi Panser Biru

Hari Nur Yulianto menjadi salah satu pemain yang menyampaikan pesan kepada Panser Biru. Ia mengatakan seluruh pemain sebenarnya sudah siap menjalani pertandingan secara teknis.

Namun, keputusan terkait izin berada di luar kendali tim sehingga PSIS harus menghormatinya.

"Saya sebagai perwakilan dari para pemain sebenarnya hari ini kita semua sudah siap untuk bermain. Secara teknis, tapi karena semuanya di luar kendali kita jadi kita hormati keputusannya," kata Hari Nur, dikutip dari akun Instagram Ketua Panser Biru @kepareng_wareng.

Mantan pemain PSIS tersebut juga memberikan apresiasi kepada suporter yang rela datang ke Bantul. Menurutnya, kehadiran Panser Biru menunjukkan besarnya dukungan mereka terhadap tim berjuluk Laskar Mahesa Jenar tersebut.

"Terima kasih buat teman-teman suporter yang sudah datang ke sini. Itu menandakan betapa cintanya suporter kepada PSIS," lanjut Hari Nur.

Pesan serupa disampaikan Komang Tri. Pemain PSIS tersebut mengucapkan terima kasih kepada Panser Biru yang tetap hadir untuk memberikan dukungan meski tidak bisa melihat tim bertanding.

Editor: Hendra
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