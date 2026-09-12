Dennis Kolinger Tegaskan Persija Layak Menang di Laga Klasik atas Persib

Pemain asing Pesija Jakarta Denis Kolinger mencatatkan satu assist pada laga melawan Persib. (Persija Jakarta)
JawaPos.com - Bek tengah Persija Jakarta Denis Kolinger menyebut timnya pantas mendapatkan kemenangan atas Persib Bandung.
Laga klasik itu dilangsungkan pada pekan kedua Super League 2026/2027 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Sabtu.
Ivan Mamut mencetak gol kemenangan pada tambahan waktu setelah ia menanduk bola umpan Stjepan Loncar. Gol itu memenangkan Persija dengan skor 2-1, setelah laga sempat akan berakhir imbang dari gol Alexander Jeremejeff (4'1) yang disamakan oleh Balsa Sekulic (81').
"Saya sangat bangga dengan staf dan rekan-rekan setim saya, serta para penggemar kami yang terus menyemangati kami sepanjang pertandingan, selama 90 menit penuh. Dan menurut saya, kami layak mendapatkan tiga poin hari ini," kata pencetak satu assist untuk gol Jeremejeff itu setelah pertandingan usai.
Ini adalah laga kedua Kolinger bersama Persija tanpa satu menit pun ia lewatkan. Pada laga sebelumnya, ia membantu timnya meraih kemenangan di Samarinda atas Borneo FC dengan skor 1-0, lalu pada hari ini ia tampil penuh untuk timnya saat meraih tiga poin atas Persib.
Ia kemudian ditanya bagaimana perasaannya merasakan atmosfer SUGBK yang ditonton 58,961 ribu Jakmania. Ia mengatakan rasanya sangat luar biasa mendapatkan dukungan penuh dari suporter yang memberikan semangat tiada henti.
"Seperti yang saya bilang, atmosfernya adalah bagian yang sangat penting, dan bisa dibilang, kami berjuang keras, kami berjuang bersama para penggemar yang terus memberikan dukungan tanpa henti. Dan ya, itu sangat penting," kata bek asal Kroasia itu.
Ini adalah kemenangan pertama Persija atas Persib dalam tiga tahun terakhir. Kemenangan ini juga terasa spesial karena tiga poin ini didapatkan Persija di Jakarta, tempat mereka tak bisa menjamu Persib dalam tujuh tahun terakhir.
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