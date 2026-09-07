Inter Milan Sukses Menang Comeback atas Napoli

JawaPos.com - Inter Milan menunjukkan mental juara saat menghadapi Napoli di San Siro. Sempat tertinggal dua gol pada awal babak kedua, sang juara bertahan Serie A bangkit dan menutup pertandingan dengan kemenangan dramatis 3-2.

Lautaro Martinez menjadi bintang utama kemenangan tersebut setelah mencetak dua gol, termasuk gol penentu kemenangan pada menit ke-90. Satu gol Inter lainnya dicetak Marcus Thuram melalui sundulan.

Comeback ini semakin spesial karena Napoli sempat berada dalam posisi yang sangat nyaman setelah mencetak dua gol hanya dalam rentang tiga menit.

Napoli Mengejutkan Inter

Melansir BBC Sport, babak pertama berlangsung tanpa gol. Namun, situasi berubah drastis setelah turun minum. Pada menit ke-50, Napoli membuka keunggulan melalui Matteo Politano.

Tembakan pertamanya memang berhasil diblok, tetapi bola kembali jatuh kepadanya dan percobaan kedua berhasil diarahkan ke sudut bawah gawang. Tiga menit kemudian, Napoli mendapatkan gol kedua dalam situasi yang cukup aneh.

Para pemain Inter mengira bola akan keluar lapangan untuk menghasilkan lemparan ke dalam. Namun, bola justru berhenti tepat di dekat garis samping dan berhasil diamankan Giovanni Di Lorenzo.