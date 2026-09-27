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Andre Rizal Hanafi
Senin, 28 September 2026 | 01.52 WIB

Prediksi Skor Israel vs Irlandia: Bazunu Mundur, Duel Sengit di Nations League

Republik Irlandia mengawali UEFA Nations League 2026/2027 dengan kekalahan. Jelang duel di Debrecen, persiapan Republik Irlandia juga diwarnai keputusan Gavin Bazunu untuk mundur dari laga melawan Israel. (Dok. Irlandia) - Image

Republik Irlandia mengawali UEFA Nations League 2026/2027 dengan kekalahan. Jelang duel di Debrecen, persiapan Republik Irlandia juga diwarnai keputusan Gavin Bazunu untuk mundur dari laga melawan Israel. (Dok. Irlandia)

JawaPos.com - Israel akan menghadapi Republik Irlandia pada matchday kedua UEFA Nations League 2026/2027 Grup B3. Pertandingan berlangsung di Nagyerdei Stadion, Debrecen, Hungaria, Senin (28/9/2026) pukul 01.45 WIB.

Duel ini menjadi kesempatan bagi kedua tim untuk membuka rekening poin setelah sama-sama kalah pada pertandingan pertama. Namun, perhatian menjelang laga juga tertuju pada Republik Irlandia setelah kiper Gavin Bazunu memutuskan mundur dari pertandingan melawan Israel.

Republik Irlandia sebelumnya kalah 0-1 dari Kosovo. Sementara itu, Israel takluk 1-3 dari Austria pada pertandingan pembuka Grup B3.

Keputusan Bazunu membuat persiapan Republik Irlandia sempat terganggu. Sesi latihan dan konferensi pers tim mengalami penundaan setelah para pemain melakukan pembicaraan internal terkait keputusan untuk tetap menjalani pertandingan.

Setelah melalui diskusi selama beberapa jam, mayoritas pemain memilih tetap tampil menghadapi Israel. Federasi Sepak Bola Irlandia kemudian memastikan pertandingan di Debrecen tetap berlangsung sesuai jadwal.

Bazunu menyampaikan keputusan mundurnya melalui pernyataan pribadi. Ia mengatakan keputusan tersebut tidak diambil dengan mudah dan berkaitan dengan keyakinan pribadinya mengenai situasi yang terjadi di kawasan tersebut.

Dengan absennya Bazunu, Caoimhín Kelleher berpeluang kembali menjadi pilihan utama di bawah mistar. Kelleher tampil sejak awal ketika Republik Irlandia kalah 0-1 dari Kosovo dan melakukan sejumlah penyelamatan penting dalam pertandingan tersebut.

Max O'Leary juga masih tersedia dalam skuad. Namun, Kelleher diperkirakan kembali mendapat kepercayaan untuk mengawal gawang Republik Irlandia.

Situasi di luar lapangan tersebut menambah tekanan bagi Heimir Hallgrimsson. Pelatih Republik Irlandia harus memastikan perhatian tim kembali tertuju pada pertandingan setelah skuad melewati pembicaraan internal yang cukup panjang.

Di lapangan, Republik Irlandia juga membutuhkan perbaikan setelah kesulitan menciptakan peluang ketika menghadapi Kosovo. Mereka hanya mampu mencatat satu tembakan tepat sasaran dalam pertandingan tersebut.

Editor: Hendra
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