Ragnar Oratmangoen, Dean James, dan Emil Audero Absen Lawan Malaysia? Ini Kata John Herdman

Pesepak bola Timnas Indonesia Ragnar Oratmangoen berselebrasi bersama rekannya usai mencetak gol ke gawang Timnas Singapura dalam pertandingan penyisihan Grup A Divisi 1 FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Jumat (25/9/2026). Ragnar Oratmangoen, Dean James, dan Emil Audero masih diragukan tampil saat Timnas Indonesia menghadapi Malaysia. John Herdman belum memberikan garansi meski ketiganya mengikuti latihan terakhir. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)
JawaPos.com - Kondisi Ragnar Oratmangoen, Dean James, dan Emil Audero menjadi perhatian jelang Timnas Indonesia menghadapi Malaysia pada laga kedua Grup A FIFA ASEAN Cup 2026. John Herdman belum bisa memastikan ketiga pemain tersebut tampil dalam duel di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Senin (28/9) pukul 19.30 WIB.
Ketiga pemain sempat mengalami masalah dalam pertandingan melawan Singapura pada laga pembuka. Ragnar dan Dean James bahkan tampil sebagai starter sebelum ditarik keluar pada babak kedua, sedangkan Audero tidak dimainkan dalam pertandingan tersebut.
Kabar positif muncul ketika ketiganya ambil bagian dalam persiapan terakhir Timnas Indonesia di Stadion STIK, Jakarta, Minggu (27/9). Namun, keikutsertaan dalam latihan belum menjadi jaminan bahwa mereka siap tampil melawan Malaysia.
Herdman masih akan melakukan observasi lanjutan untuk memastikan kondisi kebugaran ketiganya. Pelatih asal Inggris itu baru akan mengambil keputusan setelah evaluasi dilakukan kembali pada pagi hari sebelum pertandingan.
"Ya, seperti yang selalu saya katakan, semuanya kami lihat dari hari ke hari. Jadi, mereka berlatih malam ini. Kami akan mengevaluasi kembali setelah latihan malam ini, kemudian mengevaluasinya lagi pada pagi hari," kata Herdman usai sesi latihan Timnas Indonesia di Stadion STIK, Minggu (27/9/2026).
"Setelah itu, saya bisa mengambil keputusan akhir untuk melihat apakah mereka sudah mencapai tingkat kebugaran yang diperlukan," sambungnya.
Ragnar dan Dean James sebelumnya dipercaya Herdman tampil sejak menit pertama ketika Indonesia menghadapi Singapura. Ragnar bahkan membuka keunggulan Garuda pada babak pertama.
Ole Romeny kemudian menggandakan keunggulan Indonesia melalui tendangan penalti pada babak kedua. Namun, Dean James harus ditarik keluar pada awal babak kedua setelah sebelumnya mendapat perawatan di pinggir lapangan.
Herdman kemudian memasukkan Nathan Tjoe-A-On untuk menggantikan posisi Dean James. Pergantian tersebut dilakukan setelah kondisi pemain dinilai tidak memungkinkan untuk melanjutkan pertandingan.
Sementara itu, Ragnar baru meninggalkan lapangan pada menit ke-64. Ia digantikan Thom Haye setelah mengalami benturan dengan pemain Singapura.
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