Laga Persiku vs PSIS Batal, Panser Biru Minta Kekalahan WO 0-3

JawaPos.com - Laga Persiku Kudus vs PSIS Semarang pada pekan ketiga Pegadaian Championship 2026/27 batal digelar. Ketua Panser Biru Kepareng alias Wareng meminta Persiku dikenai sanksi walkover (WO) atas kegagalan menggelar pertandingan.

Pertandingan tersebut sejatinya berlangsung di Stadion Sultan Agung, Bantul, Minggu (27/9/2026). Namun, laga dibatalkan karena persoalan izin pertandingan yang tidak kunjung keluar.

Persiku menggunakan Stadion Sultan Agung sebagai markas sementara karena Stadion Wergu Wetan, Kudus, yang merupakan homebase Macan Muria, sedang menjalani renovasi total.

Pembatalan pertandingan tersebut mendapat sorotan dari Wareng. Pentolan suporter PSIS itu menilai manajemen Persiku seharusnya lebih matang mempersiapkan pertandingan, terutama terkait proses perizinan.

Pihaknya juga menyoroti rapat koordinasi dengan Polres Bantul yang berlangsung Jumat (25/9/2026). Dalam kegiatan tersebut, Wareng bersama jajaran DPP Panser Biru hadir bersama manajemen PSIS Semarang.

Menurut Wareng, situasi tersebut menjadi salah satu alasan dirinya mempertanyakan kesiapan Persiku menggelar pertandingan. Ia juga menilai pembatalan laga merugikan PSIS karena tim beserta suporternya sudah melakukan perjalanan menuju Bantul.

Sebelum pertandingan dibatalkan, Wareng mengaku telah menawarkan opsi agar laga dipindahkan ke Semarang dan dimainkan di Stadion Jatidiri. Namun, menurutnya, tawaran tersebut sempat ditolak manajemen Persiku.

Wareng kemudian menyebut Persiku baru meminta pertandingan dipindahkan ke Semarang ketika jadwal laga sudah semakin dekat.

Melalui akun Instagram @kepareng_wareng, Wareng menyampaikan kritik terhadap proses pengurusan izin pertandingan oleh manajemen Persiku.