Laga Persiku vs PSIS Batal, Panser Biru Minta Kekalahan WO 0-3

Pendukung PSIS Semarang, Panser Biru. Laga Persiku Kudus vs PSIS Semarang batal digelar karena persoalan izin pertandingan. Ketua Panser Biru Kepareng alias Wareng menilai Persiku harus bertanggung jawab atas situasi tersebut. (Istimewa)
JawaPos.com - Laga Persiku Kudus vs PSIS Semarang pada pekan ketiga Pegadaian Championship 2026/27 batal digelar. Ketua Panser Biru Kepareng alias Wareng meminta Persiku dikenai sanksi walkover (WO) atas kegagalan menggelar pertandingan.
Pertandingan tersebut sejatinya berlangsung di Stadion Sultan Agung, Bantul, Minggu (27/9/2026). Namun, laga dibatalkan karena persoalan izin pertandingan yang tidak kunjung keluar.
Persiku menggunakan Stadion Sultan Agung sebagai markas sementara karena Stadion Wergu Wetan, Kudus, yang merupakan homebase Macan Muria, sedang menjalani renovasi total.
Pembatalan pertandingan tersebut mendapat sorotan dari Wareng. Pentolan suporter PSIS itu menilai manajemen Persiku seharusnya lebih matang mempersiapkan pertandingan, terutama terkait proses perizinan.
Pihaknya juga menyoroti rapat koordinasi dengan Polres Bantul yang berlangsung Jumat (25/9/2026). Dalam kegiatan tersebut, Wareng bersama jajaran DPP Panser Biru hadir bersama manajemen PSIS Semarang.
Menurut Wareng, situasi tersebut menjadi salah satu alasan dirinya mempertanyakan kesiapan Persiku menggelar pertandingan. Ia juga menilai pembatalan laga merugikan PSIS karena tim beserta suporternya sudah melakukan perjalanan menuju Bantul.
Sebelum pertandingan dibatalkan, Wareng mengaku telah menawarkan opsi agar laga dipindahkan ke Semarang dan dimainkan di Stadion Jatidiri. Namun, menurutnya, tawaran tersebut sempat ditolak manajemen Persiku.
Wareng kemudian menyebut Persiku baru meminta pertandingan dipindahkan ke Semarang ketika jadwal laga sudah semakin dekat.
Melalui akun Instagram @kepareng_wareng, Wareng menyampaikan kritik terhadap proses pengurusan izin pertandingan oleh manajemen Persiku.
"Main hari minggu kok mengajukan ijin hari jumat pagi terus adminitrasi tidak komplit, yo jelas rekom tidak akan dikeluarkan," beber Wareng di akunnya.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Armenia vs Latvia di Liga Nations UEFA: Sarkanbaltsarkanie Paksa Tuan Rumah Imbang
Prediksi Skor Montenegro vs Siprus di Liga Nations UEFA: Duel Sengit Rawan Imbang di Pod Goricom
Prediksi Skor Polandia vs Bosnia-Herzegovina di Liga Nations UEFA: Zmajevi Siap Kejutkan Tuan Rumah
Guruh Soekarnoputra Meninggal, Ini Daftar Anak Soekarno yang Masih Hidup dan Sudah Tiada
Guruh Soekarnoputra dalam Kondisi Kritis, Dirawat Intensif di RS Siloam Semanggi
Bikin Geger Lagi, 244 Siswa Hingga Guru di Batang Tumbang Usai Santap MBG
Prediksi Skor Georgia vs Irlandia Utara di Liga Nations UEFA: Jvarosnebi Pesta Gol di Kandang
Prediksi Skor Slovakia vs Moldova di Liga Nations UEFA: Sokoli Borong Gol di Futbal Tatran Aréna
Prediksi Skor Bangladesh vs Malaysia di FIFA ASEAN Cup 2026: Harimau Malaya Curi Kemenangan
Prediksi Skor Albania vs Belarus di Liga Nations UEFA: Kuq e Zinjtë Menang Tipis Hadapi Tim Tamu
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022