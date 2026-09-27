Jelang Timnas Indonesia vs Malaysia: John Herdman Ungkap Kondisi 3 Pemain Kunci

Timnas Indonesia berfoto bersama sebelum melawan Timnas Singapura dalam pertandingan penyisihan Grup A Divisi 1 FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Jumat (25/9/2026). Ragnar Oratmangoen, Emil Audero, dan Dean James masih diragukan tampil saat Timnas Indonesia menghadapi Malaysia. John Herdman akan menentukan kondisi ketiganya setelah evaluasi terakhir. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)
JawaPos.com - Timnas Indonesia terus mematangkan persiapan jelang menghadapi Malaysia dalam lanjutan Grup A FIFA ASEAN Cup 2026. John Herdman mengungkap tiga pemain, yakni Ragnar Oratmangoen, Emil Audero, dan Dean James, masih harus dipantau kondisinya sebelum keputusan akhir diambil.
Timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi Malaysia di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Senin (28/9) pukul 19.30 WIB. Ketiga pemain tersebut tetap mengikuti persiapan terakhir di Stadion STIK, Jakarta, Minggu (27/9).
Kehadiran Ragnar, Audero, dan Dean James dalam sesi latihan menjadi sinyal positif. Namun, Herdman menegaskan tim pelatih belum bisa memastikan ketiganya tampil karena kondisi kebugaran masih harus dievaluasi.
“Seperti yang selalu saya katakan, kami memantau kondisi mereka dari hari ke hari,” kata Herdman usai sesi latihan Timnas Indonesia di Stadion STIK, Minggu (27/9) kepada JawaPos.com.
“Mereka menjalani latihan malam ini, kemudian kami akan mengevaluasi kembali setelah sesi tersebut dan menilainya lagi besok pagi sebelum mengambil keputusan akhir apakah mereka sudah mencapai level kebugaran yang dibutuhkan,” sambungnya.
Dengan demikian, keputusan mengenai tiga pemain tersebut baru akan diambil setelah tim pelatih mendapatkan hasil evaluasi terakhir. Herdman tidak ingin mengambil risiko sebelum memastikan kondisi mereka benar-benar siap untuk pertandingan.
Di luar persoalan tersebut, Herdman memastikan kondisi skuad secara keseluruhan berada dalam keadaan baik. Ia menyebut para pemain memiliki energi dan antusiasme tinggi menjelang pertandingan penting melawan Malaysia.
“Tim dalam kondisi baik. Energi mereka tinggi dan antusiasme untuk menghadapi pertandingan besar ini juga sangat tinggi. Ini benar-benar pertandingan penentu,” terang Herdman.
Herdman juga melihat pertandingan melawan Malaysia sebagai kesempatan bagi para pemain untuk menunjukkan kemampuan terbaik. Apalagi, duel tersebut akan berlangsung di hadapan suporter Indonesia di SUGBK.
“Saya pikir pertandingan seperti ini mampu mengeluarkan kemampuan terbaik dari para pemain top, dan saya rasa kami memiliki sejumlah pemain berkualitas di dalam tim yang sangat menikmati momen seperti ini. Bermain di stadion penuh dalam sebuah laga derbi tentu memiliki arti besar bagi semua orang,” pungkas Herdman.
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