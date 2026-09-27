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Andika Rachmansyah
Minggu, 27 September 2026 | 20.55 WIB

Bergson Sebut Laga Malaysia Vs Timnas Indonesia Seperti Duel Brasil vs Argentina

Striker naturalisasi Malaysia Bergson da Silva. (Dok. @malaysia_nt) - Image

Striker naturalisasi Malaysia Bergson da Silva. (Dok. @malaysia_nt)

JawaPos.com - Striker naturalisasi Malaysia Bergson da Silva antusias menyambut duel melawan Timnas Indonesia dalam lanjutan Grup A Divisi 1 FIFA ASEAN Cup 2026.

Dia bahkan menyamakan laga tersebut seperti Brasil kontra Argentina di kawasan Amerika Latin. 

Bergson merupakan pemain asal Brasil yang dinaturalisasi untuk memperkuat tim nasional Malaysia.

Penyerang berusia 35 tahun itu telah menandai debut ketika menghadapi Bangladesh di laga pertama Grup A Divisi 1 FIFA ASEAN Cup 2026. 

Debut eks Brasil U-20 itu berujung manis dengan menyumbang satu gol dalam kemenangan Malaysia atas Bangladesh dengan skor meyakinkan 3-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jumat (25/9). 

Bergson mengalihkan fokus ke laga melawan Timnas Indonesia pada Senin (28/9).

Dia menilai Malaysia tidak akan mudah melewati duel bertajuk Derby Serumpun tersebut.

“Atmosfer menjelang pertandingan berikutnya sangat luar biasa. Sekarang kami fokus pada pertandingan selanjutnya yang kami tahu akan sulit,” ujar Bergson, dilansir dari laman FIFA, Minggu (27/9). 

Bergson menyadari betapa besarnya arti rivalitas kedua negara bagi sepak bola Malaysia.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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