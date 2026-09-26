FIFA Berencana Jadikan FIFA ASEAN Cup sebagai Ajang Empat Tahunan

JawaPos.com - Induk organisasi sepak bola dunia, FIFA, isyaratkan turnamen FIFA ASEAN Cup akan menjadi ajang empat tahunan.

Namun, keputusan mengenai masa depan tersebut masih akan dibahas lebih matang untuk mencari waktu yang tepat.

Hal tersebut diungkapkan langsung Sekretaris Jenderal FIFA Mattias Grafstrom, yang hadir dalam opening ceremony FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Jumat (24/9).

“Pada edisi perdana ini, mari kita fokus dalam kesempatan saat ini. Tapi saya percaya semoga acara ini sukses. Kami juga sedang mempertimbangkan kemungkinan untuk menggelar edisi berikutnya dalam empat tahun mendatang,” kata Mattias Grafstrom.

“Tentu ini butuh kerjasama dari kami, asosiasi anggota, AFC, dan FIFA untuk mencari waktu tepat. Tapi kami ingin pastikan agar edisi kali ini berjalan sukses,” sambung dia.

Mewakili FIFA, Mattias Grafstrom turut gembira menyaksikan momen bersejarah gelaran perdana FIFA ASEAN Cup 2026 di Indonesia.

Pria berusia 46 tahun itu juga mengapresiasi PSSI dan pemerintah Indonesia atas dukungan terhadap penyelenggaraan tersebut.

“Kami sangat antusias berada di sini untuk menyaksikan momen bersejarah ini. Ini adalah FIFA ASEAN Cup pertama dan saya sangat senang bisa berada di sini bersama teman baik saja, Erick Thohir, dan saya berterima kasih atas kerja samanya dalam menyelenggarakan ajang ini,” ujar dia Mattias Grafstrom.

Lebih jauh, Mattias Grafstrom mengungkap alasan FIFA menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah edisi perdana FIFA ASEAN Cup 2026.