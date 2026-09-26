John Herdman Sadar Duel Lawan Malaysia Penting, Timnas Indonesia Bidik Kemenangan

Pelatih John Herman mengarahkan timnya saat melawan Singapura pada FIFA ASEAN Cup di SUGBK, Jakarta, Jumat (25/9). (Dery Ridwansah/JawaPos.com)
JawaPos.com - Pelatih Timnas Indonesia John Herdman menyadari bahwa duel melawan Malaysia memiliki arti penting.
Dia pun meminta kepada anak asuhnya untuk tidak terbawa suasana dalam laga bertajuk Derby Serumpun tersebut dan tetap fokus membidik kemenangan.
Timnas Indonesia akan menghadapi Malaysia pada laga kedua Grup A Divisi 1 FIFA ASEAN Cup 2026.
Laga Derby Serumpun ini dijadwalkan bergulir di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Senin (28/9).
Menjelang duel tersebut, John Herdman mengaku sudah sering diingatkan tentang rivalitas Timnas Indonesia dengan Malaysia.
Juru taktik asal Inggris itu dituntut membawa skuad Garuda memenangi Derby Serumpun tersebut.
“Sebagai orang yang berasal dari Newcastle, kami memiliki derby besar melawan Sunderland. Dari banyak orang di hotel tempat saya tinggal, saya memahami betapa pentingnya pertandingan ini,” ujar Herdman dalam sesi jumpa pers usai laga, dikutip Sabtu (26/9).
“Setiap sarapan, orang yang sama selalu mengatakan kepada saya, Malaysia, Malaysia, kamu harus menang. Jadi saya memahami bahwa ini adalah pertandingan besar,” lanjut dia.
Bagi Herdman, menghadapi sebuah pertandingan derby sudah bukan hal yang asing.
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