Dipanggil Timnas Indonesia U-20, Nazriel Alfaro Ingin Jadikan Kesempatan Ini untuk Terus Berkembang

JawaPos.com - Gelandang muda Persib Bandung, Nazriel Alfaro Syahdan, mendapat kesempatan memperkuat Timnas Indonesia U20. Pemain kelahiran 2007 itu masuk dalam agenda persiapan Garuda Muda menuju AFC U20 Asian Cup 2027.

Pemanggilan tersebut menjadi kabar menggembirakan bagi Nazriel. Kesempatan mengenakan jersey Timnas Indonesia menjadi pengalaman penting dalam perkembangan kariernya yang masih berada di tahap awal.

Nazriel mengaku bersyukur setelah mendapatkan kepercayaan untuk bergabung dengan skuad Garuda Muda. Ia pun bertekad memanfaatkan kesempatan tersebut dengan memberikan kemampuan terbaik selama menjalani pemusatan latihan.

“Alhamdulillah bisa mendapat panggilan timnas. Senang rasanya, bersyukur, dan harapannya saya bisa memberikan kemampuan semaksimal mungkin, terus berkembang, dan bisa membantu tim,” kata Nazriel.

Bagi Nazriel, bergabung dengan Timnas Indonesia U20 tidak hanya soal kesempatan tampil di level internasional. Ia juga ingin menjadikan agenda tersebut sebagai proses untuk menambah pengalaman sekaligus meningkatkan kualitas permainan.

Persaingan di tim nasional tentu memberikan tantangan tersendiri bagi pemain muda. Karena itu, Nazriel berharap mendapat kesempatan bermain dan siap bekerja keras untuk mendapatkan kepercayaan dari tim pelatih.

“Semoga panggilan timnas ini bisa menjadi pengalaman yang baik untuk proses saya ke depannya,” ujarnya.

Di sisi lain, Nazriel juga harus memperhatikan kondisi fisiknya. Jadwal pertandingan yang cukup padat membuat pemain muda Persib Bandung tersebut dituntut mampu menjaga kebugaran.