Debut bersama Timnas Indonesia di FIFA ASEAN Cup 2026, Begini Kesan Luke Vickery!

JawaPos.com - Tim nasional Indonesia meraih kemenangan perdana di FIFA ASEAN Cup setelah mengalahkan timnas Singapura. Laga yang berakhir dengan skor 2-0 tersebut dimainkan di Gelora Bung Karno, Jumat (25/9).

Luke Vickery Debut bersama Timnas Indonesia Pada laga melawan Singapura, menandai debut dari Luke Vickery bersama Timnas Indonesia. Ia bermain sebagai starter dan menempati posisi sayap kanan.

Melalui media sosial, Luke Vickery merasa senang bisa bermain untuk Timnas Indonesia setelah mendapatkan kewarganegaraan pada 16 Juli. 2026. Baginya, laga debut kemarin merupakan momen istimewa.

"Sudah lama menunggu momen ini. Sangat bangga bisa melakukan debut di tim nasional Indonesia. Malam yang sangat istimewa," tulis Luke Vickery di Instagram.

Pemain 20 tahun tersebut bermain sejak menit awal. Vickery beberapa kali menebar ancaman dengan umpan lambung tajamnya hingga ke kotak penalti Singapura.

Setelah terus menebar ancaman, usaha Vickery akhirnya membuahkan hasil. Ia memberikan satu assist untuk gol Ragnar Oratmangoen pada menit ke-13 yang membawa Timnas Indonesia unggul hingga akhir babak pertama.

Saat Timnas Indonesia unggul dengan dua gol, Vickery digantikan. Pemain Macarthur itu bermain selama 79 menit dan John Herdman memasukkan Rizky Ridho.

Menarik dinantikan performa Luke Vickery di laga berikutnya melawan Malaysia pada 28 September. Apakah ia bakal mencetak gol debutnya untuk skuad Garuda? Patut ditunggu!