Prediksi Skor Vietnam vs Filipina di FIFA ASEAN Cup 2026: The Golden Star Warriors Menang Tipis

Timnas Vietnam diprediksi menang tipis atas Filipina pada matchday pertama Grup B FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Si Jalak Harupat. (Timnas Vietnam)
JawaPos.com — Timnas Vietnam menghadapi Timnas Filipina pada matchday pertama Grup B FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Si Jalak Harupat, Sabtu (26/9/2026) pukul 20.00 WIB.
Vietnam datang sebagai juara Piala AFF dalam dua edisi terakhir, sedangkan Filipina membawa skuad yang lebih kuat setelah tidak menurunkan komposisi terbaik pada Piala AFF 2026.
Vietnam memasuki FIFA ASEAN Cup 2026 dengan status salah satu kekuatan utama sepak bola Asia Tenggara.
The Golden Star tercatat menjadi juara Piala AFF pada dua edisi terakhir sehingga turnamen ini menjadi kesempatan bagi mereka untuk kembali menunjukkan dominasi di level regional.
Di bawah kendali Kim Sang-sik, Vietnam memiliki permainan yang relatif mapan dan kedalaman skuad yang cukup bagus.
Mereka juga mulai tidak bergantung pada satu generasi pemain seperti Nguyen Quang Hai karena sejumlah pemain baru mampu mengisi peran penting dalam tim.
Catatan lima pertandingan terakhir Vietnam menunjukkan performa yang cukup konsisten.
Mereka meraih empat kemenangan atas Thailand, Malaysia, dan Kamboja, kemudian bermain imbang 2-2 melawan Thailand pada 26 Agustus 2026.
Rangkaian tersebut memperlihatkan produktivitas Vietnam tetap terjaga menjelang FIFA ASEAN Cup 2026.
Dari lima pertandingan, Vietnam mencetak 11 gol dan hanya kebobolan 3 gol sehingga lini belakang juga menjadi modal penting menghadapi Filipina.
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