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Moch. Rizky Pratama Putra
Sabtu, 26 September 2026 | 15.11 WIB

Prediksi Skor Pakistan vs Thailand di FIFA ASEAN Cup: Gajah Perang Berpeluang Pesta Gol

Timnas Thailand diprediksi meraih kemenangan atas Pakistan pada matchday kedua Grup B FIFA ASEAN Cup 2026. (Timnas Thailand) - Image

Timnas Thailand diprediksi meraih kemenangan atas Pakistan pada matchday kedua Grup B FIFA ASEAN Cup 2026. (Timnas Thailand)

JawaPos.com — Timnas Pakistan menghadapi Timnas Thailand pada matchday kedua Grup B FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Si Jalak Harupat, Sabtu (26/9/2026) pukul 16.00 WIB.

Thailand membawa kualitas dan pengalaman lebih tinggi, meski Pakistan sedang dalam tren positif, sehingga laga ini diprediksi berakhir dengan kemenangan The War Elephant.

Pakistan Punya Modal Positif

Pakistan datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah meraih tiga kemenangan beruntun pada laga terakhir yang mereka jalani.

Tim asuhan Nolberto Solano masing-masing mengalahkan Afghanistan dua kali dengan skor 2-0 dan Maladewa 3-0, sekaligus mencatat clean sheet dalam tiga pertandingan tersebut.

Secara pertahanan, Pakistan memang cukup solid dalam beberapa pertandingan terakhir.

Mereka hanya kebobolan dua gol dalam lima laga terakhir, dengan satu-satunya kekalahan terjadi ketika takluk 1-2 dari Myanmar pada 31 Maret 2026.

Namun, tantangan kali ini jauh lebih berat karena lawan yang dihadapi merupakan salah satu kekuatan sepak bola ASEAN.

Pakistan juga berstatus sebagai tim undangan di FIFA ASEAN Cup 2026, sementara ranking FIFA mereka berada di posisi 198.

Salah satu pemain yang bisa menjadi perhatian Thailand adalah Abdullah Iqbal.

Editor: Banu Adikara
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