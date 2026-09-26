Gianni Infantino Dijadwalkan Bertemu Presiden Prabowo Jelang Final FIFA ASEAN Cup 2026

JawaPos.com - Presiden FIFA, Gianni Infantino, dijadwalkan bertemu Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, pada 4 Oktober 2026. Pertemuan tersebut terjadi tepat sebelum partai final FIFA ASEAN Cup 2026 yang akan berlangsung pada 5 Oktober mendatang.

Kabar tersebut diungkap langsung oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Erick juga mengungkap bahwa Gianni Infantino akan mengundang beberapa tokoh penting untuk menyaksikan penutupan FIFA ASEAN Cup 2026.

"Rencana Presiden (FIFA) Gianni akan bertemu Bapak Presiden Prabowo Subianto tanggal 4, ya,” kata Erick di SUGBK, Jumat (25/9).

“Tanggal 5-nya di sini, mengundang beberapa presiden dari negara Asia Tenggara dan juga Asia lainnya, dan tentu penutupan, pertandingan final yang akan terjadi tanggal 5 Oktober," lanjutnya.

Erick turut menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Presiden Prabowo yang selalu mendukung penuh olahraga sepak bola. FIFA ASEAN Cup 2026 menjadi turnamen kenamaan kedua Indonesia setelah sebelumnya menjadi tuan rumah Piala Dunia U-17 2023.

“Terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo, pemerintah yang men-support event FIFA ini. Ini kedua kalinya Indonesia menjadi tuan rumah FIFA event, yang sebelumnya yaitu FIFA U-17 yang berlangsung amat sukses,” ucap Erick.

“Beliau mengharapkan kita kasih yang terbaik tidak hanya sebagai tuan rumah, tetapi tim nasionalnya harus kasih yang terbaik juga,” tambahnya.

Di sisi lain, Sekretaris Jenderal FIFA, Mattias Grafstrom memuji kesiapan Indonesia sebagai tuan rumah perdana FIFA ASEAN Cup 2026. Ia mengatakan Indonesia dipilih sebagai tuan rumah karena memiliki gairah besar terhadap sepak bola.