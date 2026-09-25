Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Andre Rizal Hanafi
Sabtu, 26 September 2026 | 04.49 WIB

Garudayaksa FC Tutup Bursa Transfer, Pinjam Bek Lokal dan Winger Asing

Septian David saat bela Garudayaksa FC. (Dok. Garudayaksa FC) - Image

Septian David saat bela Garudayaksa FC. (Dok. Garudayaksa FC)

JawaPos.com - Garudayaksa FC memastikan aktivitas transfer mereka pada putaran pertama Super League 2026/2027 segera berakhir. Manajemen klub telah melengkapi kebutuhan skuad dengan mendatangkan dua pemain baru untuk memperkuat sektor pertahanan dan lini serang.

Tambahan pemain tersebut juga dipersiapkan untuk menghadapi agenda berikutnya, termasuk League Cup 2026/2027 yang dijadwalkan mulai bergulir pada November mendatang.

Di lini belakang, Garudayaksa FC merekrut pemain lokal yang berposisi sebagai bek tengah. COO Garudayaksa FC, Derry Hidayat, mengatakan pemain tersebut dipilih karena memiliki postur yang sesuai dengan kebutuhan tim.

Selain faktor fisik, pengalaman dan jam terbang sang pemain juga menjadi pertimbangan manajemen. Kehadirannya diharapkan bisa menambah pilihan bagi tim pelatih dalam menyusun lini pertahanan.

Sementara itu, satu tambahan lainnya datang dari sektor pemain asing. Garudayaksa FC mendatangkan winger baru dengan status pinjaman dari salah satu klub peserta Super League 2026/27.

Rekrutan tersebut menjadi langkah cepat manajemen setelah salah satu winger asing Garudayaksa FC mengalami cedera dalam pertandingan melawan Persebaya Surabaya. Pemain tersebut diperkirakan harus menjalani masa pemulihan selama empat hingga lima pekan.

"Kami mengambil langkah cepat karena ada kebutuhan di posisi winger setelah pertandingan melawan Persebaya. Pemain winger baru ini didatangkan dengan status pinjaman dari salah satu klub kontestan Super League 2026/2027," kata Derry.

Garudayaksa FC belum mengungkap identitas kedua pemain tersebut. Manajemen klub menyebut pengumuman resmi akan dilakukan melalui akun media sosial mereka dalam waktu dekat.

Dengan kedatangan dua pemain tersebut, Garudayaksa FC memastikan komposisi tim untuk putaran pertama telah lengkap. Manajemen juga menegaskan tidak akan ada tambahan pemain lain hingga bursa transfer putaran pertama ditutup.

"Kami akan segera umumkan di akun sosial media kami," ujar Derry.

Editor: Hendra
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ragnar Oratmangoen Cetak Gol Cepat, Timnas Indonesia Unggul 1-0 atas Singapura di Babak Pertama - Image
Sepak Bola Indonesia

Ragnar Oratmangoen Cetak Gol Cepat, Timnas Indonesia Unggul 1-0 atas Singapura di Babak Pertama

Sabtu, 26 September 2026 | 03.57 WIB

Pesta Kembang Api Meriahkan Opening Ceremony FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama GBK - Image
Sepak Bola Indonesia

Pesta Kembang Api Meriahkan Opening Ceremony FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama GBK

Sabtu, 26 September 2026 | 03.53 WIB

Laga Indonesia vs Singapura di GBK: Cek Daftar Rute Alternatif dan Kantong Parkir - Image
Jabodetabek

Laga Indonesia vs Singapura di GBK: Cek Daftar Rute Alternatif dan Kantong Parkir

Sabtu, 26 September 2026 | 01.33 WIB

Terpopuler

Bikin Geger Lagi, 244 Siswa Hingga Guru di Batang Tumbang Usai Santap MBG - Image
1

Bikin Geger Lagi, 244 Siswa Hingga Guru di Batang Tumbang Usai Santap MBG

2

Prediksi Skor Andorra vs Malta di Liga Nations UEFA: The Reds Menang Tipis di Encamp

3

Prediksi Skor Laos vs Brunei di FIFA ASEAN Cup: Thim Xad Menang di Laga Perdana

4

Prediksi Skor Norwegia vs Denmark di Liga Nations UEFA: The Vikings Menang Tipis di Ullevaal Stadion

5

Prediksi Skor Austria vs Israel di Liga Nations UEFA: Das Team Menang Telak di Raiffeisen Arena

6

Prediksi Skor Timnas Jepang U-23 vs Thailand U-23 di Asian Games 2026

7

Prediksi Skor Liechtenstein vs Lithuania di Liga Nations UEFA: Rinktinė Menang di Kandang Lawan

8

Prediksi Skor Myanmar vs Timor Leste di FIFA ASEAN Cup: Singa Asia Gasak Lawan di Laga Perdana

9

Prediksi Skor Jepang vs Uruguay: Ko Itakura Targetkan Kemenangan

10

Prediksi Skor Kosovo vs Irlandia di Liga Nations UEFA: The Green Army Curi Poin di Fadil Vokrri

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore