Garudayaksa FC Tutup Bursa Transfer, Pinjam Bek Lokal dan Winger Asing

JawaPos.com - Garudayaksa FC memastikan aktivitas transfer mereka pada putaran pertama Super League 2026/2027 segera berakhir. Manajemen klub telah melengkapi kebutuhan skuad dengan mendatangkan dua pemain baru untuk memperkuat sektor pertahanan dan lini serang.

Tambahan pemain tersebut juga dipersiapkan untuk menghadapi agenda berikutnya, termasuk League Cup 2026/2027 yang dijadwalkan mulai bergulir pada November mendatang.

Di lini belakang, Garudayaksa FC merekrut pemain lokal yang berposisi sebagai bek tengah. COO Garudayaksa FC, Derry Hidayat, mengatakan pemain tersebut dipilih karena memiliki postur yang sesuai dengan kebutuhan tim.

Selain faktor fisik, pengalaman dan jam terbang sang pemain juga menjadi pertimbangan manajemen. Kehadirannya diharapkan bisa menambah pilihan bagi tim pelatih dalam menyusun lini pertahanan.

Sementara itu, satu tambahan lainnya datang dari sektor pemain asing. Garudayaksa FC mendatangkan winger baru dengan status pinjaman dari salah satu klub peserta Super League 2026/27.

Rekrutan tersebut menjadi langkah cepat manajemen setelah salah satu winger asing Garudayaksa FC mengalami cedera dalam pertandingan melawan Persebaya Surabaya. Pemain tersebut diperkirakan harus menjalani masa pemulihan selama empat hingga lima pekan.

"Kami mengambil langkah cepat karena ada kebutuhan di posisi winger setelah pertandingan melawan Persebaya. Pemain winger baru ini didatangkan dengan status pinjaman dari salah satu klub kontestan Super League 2026/2027," kata Derry.

Garudayaksa FC belum mengungkap identitas kedua pemain tersebut. Manajemen klub menyebut pengumuman resmi akan dilakukan melalui akun media sosial mereka dalam waktu dekat.

Dengan kedatangan dua pemain tersebut, Garudayaksa FC memastikan komposisi tim untuk putaran pertama telah lengkap. Manajemen juga menegaskan tidak akan ada tambahan pemain lain hingga bursa transfer putaran pertama ditutup.

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