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Jumat, 25 September 2026 | 13.38 WIB

Toni Firmansyah Kapten! Ini 5 Fakta Persebaya Surabaya Hadapi Garudayaksa FC

Toni Firmansyah jadi kapten Persebaya Surabaya saat ditahan Garudayaksa FC 1-1. Simak lima fakta menarik laga pekan ketiga Super League 2026/2027. (Persebaya) - Image

Toni Firmansyah jadi kapten Persebaya Surabaya saat ditahan Garudayaksa FC 1-1. Simak lima fakta menarik laga pekan ketiga Super League 2026/2027. (Persebaya)

JawaPos.com — Toni Firmansyah dipercaya mengenakan ban kapten saat Persebaya Surabaya ditahan 1-1 Garudayaksa FC di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Sabtu (19/9/2026).

Laga pekan ketiga Super League 2026/2027 itu juga mencatat debut kompetitif Reza Arya Pratama serta gol kedua Alex Martins secara beruntun untuk Green Force.

Gol Alex Martins pada menit ke-84 sempat membuat GBT bergemuruh dan membawa Persebaya Surabaya berada di ambang kemenangan.

Namun, keunggulan tersebut hanya bertahan lima menit karena Garudayaksa FC mencetak gol penyeimbang pada menit ke-89.

Hasil imbang itu membuat Persebaya Surabaya mengoleksi lima poin dari tiga pertandingan awal Super League 2026/2027.

Green Force sebelumnya meraih kemenangan atas PSIM Yogyakarta serta bermain imbang melawan Bhayangkara Presisi Lampung FC.

Reza Arya Pratama Jalani Debut Kompetitif

Reza Arya Pratama menjalani debut kompetitif bersama Persebaya Surabaya ketika menghadapi Garudayaksa FC di GBT.

Kiper berusia 26 tahun itu mendapat kesempatan tampil sejak menit awal setelah Ernando Ari Sutaryadi mengalami cedera.

Kesempatan tersebut menjadi pengalaman penting bagi Reza yang baru menjalani pertandingan resmi bersama Persebaya Surabaya.

Editor: Banu Adikara
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