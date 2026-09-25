Toni Firmansyah Kapten! Ini 5 Fakta Persebaya Surabaya Hadapi Garudayaksa FC

JawaPos.com — Toni Firmansyah dipercaya mengenakan ban kapten saat Persebaya Surabaya ditahan 1-1 Garudayaksa FC di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Sabtu (19/9/2026).

Laga pekan ketiga Super League 2026/2027 itu juga mencatat debut kompetitif Reza Arya Pratama serta gol kedua Alex Martins secara beruntun untuk Green Force.

Gol Alex Martins pada menit ke-84 sempat membuat GBT bergemuruh dan membawa Persebaya Surabaya berada di ambang kemenangan.

Namun, keunggulan tersebut hanya bertahan lima menit karena Garudayaksa FC mencetak gol penyeimbang pada menit ke-89.

Hasil imbang itu membuat Persebaya Surabaya mengoleksi lima poin dari tiga pertandingan awal Super League 2026/2027.

Green Force sebelumnya meraih kemenangan atas PSIM Yogyakarta serta bermain imbang melawan Bhayangkara Presisi Lampung FC.

Baca Juga:4 Jebolan Klub Internal Persebaya yang Pernah Berseragam Persija

Reza Arya Pratama Jalani Debut Kompetitif Reza Arya Pratama menjalani debut kompetitif bersama Persebaya Surabaya ketika menghadapi Garudayaksa FC di GBT.

Kiper berusia 26 tahun itu mendapat kesempatan tampil sejak menit awal setelah Ernando Ari Sutaryadi mengalami cedera.