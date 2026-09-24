Catatan Laga Persebaya vs Garudayaksa: Debut Reza, Gol Alex hingga Ban Kapten Toni

JawaPos.com - Persebaya Surabaya harus puas bermain imbang 1-1 saat menjamu Garudayaksa FC pada pekan ketiga Super League 2026/2027 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Sabtu (19/9).

Hasil tersebut terasa cukup mengecewakan bagi Persebaya. Green Force sempat berada di depan setelah Alex Martins mencetak gol pada menit ke-84. Namun, keunggulan itu hanya bertahan sekitar lima menit sebelum Garudayaksa mencetak gol penyeimbang.

Meski gagal mengamankan kemenangan, pertandingan tersebut tetap menyisakan sejumlah catatan menarik bagi Persebaya. Salah satunya adalah debut Reza Arya Pratama di kompetisi resmi bersama Green Force.

Kiper berusia 26 tahun itu dipercaya tampil sejak menit awal setelah Ernando Ari Sutaryadi mengalami cedera. Reza beberapa kali melakukan penyelamatan untuk menjaga gawang Persebaya tetap aman.

Sayangnya, debut tersebut belum berakhir dengan clean sheet. Reza harus kebobolan pada menit ke-89 ketika Garudayaksa mencetak gol penyama kedudukan.

Di lini depan, Alex Martins kembali menunjukkan ketajamannya. Penyerang asal Brasil tersebut mencetak gol keduanya secara beruntun setelah sebelumnya menjadi penentu kemenangan Persebaya atas PSIM Yogyakarta pada pekan kedua.

Gol Alex ke gawang Garudayaksa juga tidak lepas dari kontribusi Jefferson Silva. Bek sayap asal Brasil itu memberikan umpan yang kemudian dimanfaatkan Alex untuk mencetak gol. Assist tersebut menjadi yang kedua bagi Jefferson pada awal musim ini.

Selain itu, ada momen spesial bagi Toni Firmansyah. Pemain jebolan pembinaan Persebaya tersebut dipercaya mengenakan ban kapten dalam pertandingan melawan Garudayaksa.