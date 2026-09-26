Gacor dan Rajin Cetak Gol di SUGBK, Ole Romeny: Bukan Keberuntungan!

Selebrasi pemain Timnas Indonesia Ole Romeny saat membobol gawang Singapura pada FIFA ASEAN Cup di SUGBK, Jakarta, Jumat (25/9/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)
JawaPos.com - Penyerang Timnas Indonesia, Ole Romeny, kembali mencetak gol di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta. Ia menyebut, catatan positif tersebut bukan sebuah keberuntungan.
Ole Romeny menyumbang satu gol dalam kemenangan 2-0 Timnas Indonesia atas Singapura pada laga pertama Grup A Divisi 1 di SUGBK, Jumat (24/9). Gol tersebut dicetak pemain Fortuna Sittard tersebut lewat titik penalti pada menit ke-74.
Sumbangan satu gol tersebut membuat pundi-pundi gol Ole Romeny bersama Timnas Indonesia terus mengalir. Penyerang berusia 26 tahun itu sudah mengemas tujuh gol, yang mana enam diantaranya dicetak di SUGBK.
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Ole Romeny tak sepakat dengan anggapan tren cemerlangnya di SUGBK karena keberuntungan. Menurutnya, catatan positif tersebut adalah hasil dari kerja sama dan kerja keras para pemain Timnas Indonesia.
“Saya rasa ini bukan keberuntungan. Ini adalah hasil dari kerja keras yang kami lakukan, kepercayaan diri yang kami miliki, serta kualitas pemain yang bagus, ditambah pergerakan yang baik untuk mencetak gol,” kata Ole Romeny dalam sesi jumpa pers usai laga, dikutip Sabtu (26/9).
Satu yang pasti, Ole Romeny sangat senang bisa kembali mencetak gol bersama Timnas Indonesia di SUGBK. Catatan positif ini membuatnya semakin nyaman menatap laga-laga berikutnya.
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“Jadi, saya sangat senang bisa kembali mencetak gol dan sekarang saya ingin menikmati setiap pertandingan di stadion ini, sehingga kami bisa terus melangkah,” tutur pemain kelahiran Nijmegen, Belanda tersebut.
Kesuksesan Timnas Indonesia membuka kampanyenya di FIFA ASEAN Cup 2026 melecut kepercayaan diri pemain. Ole Romeny menegaskan skuad Garuda siap menghadapi pertandingan kedua melawan Malaysia.
“Saya sangat senang bisa berada di sini bersama rekan-rekan setim, melihat seluruh suporter di stadion. Selalu terasa spesial bisa melihat semuanya dan bermain di lapangan,” ujarnya.
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