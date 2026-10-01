Prediksi Susunan Pemain Timnas Indonesia vs Bangladesh: Mitchell Baker jadi Ujung Tombak Lagi

JawaPos.com - Tim nasional Indonesia akan menjalani laga penentuan melawan tim nasional Bangladesh di Grup A FIFA ASEAN Cup 2026. Kedua tim bakal saling mengalahkan di Gelora Bung Karno, Kamis (1/10) pukul 19.30 WIB.

Timnas Indonesia diprediksi kembali memainkan Mitchell Baker sebagai penyerang utama. Sementara Ole Romeny akan bermain di posisi gelandang serang. Lalu, Ragnar Oratmangoen dan Luke Vickery tetap mengisi posisi sayap kiri dan kanan.

Di sisi Bangladesh, Hamza Choudhury masih tetap diandalkan di lini tengah. Untuk menambah ketajaman lini penyerangan, Rakib Hossain akan tetap bermain di sisi kanan.

Timnas Indonesia: Paes, James, Diks, Baggott, Hubner Verdonk, Joey, Ragnar, Ole, Vickery, Mitchell

Bangladesh: Hasan Srabon, Zidane Yousuf, Tariq Kazi, Ahmed, Choudhury, Shome, Bhuyan, Hossain, Itofusa, Morsalin

Rizky Ridho pastikan Timnas Indonesia siap Menjelang laga melawan Bangladesh, Rizky Ridho memastikan bahwa rekan setimnya sudah siap. Para pemain juga bakal memberikan performa terbaiknya.

"Teman-teman (pemain) sangat excited untuk latihan hari ini dan siap untuk pertandingan besok (hari ini) dan memberikan yang terbaik, insyaallah," kata Rizky Ridho yang dikutip dari Antara, Kamis (1/10).

Bek Timnas Indonesia tersebut mengatakan bahwa pemain bakal menjalankan taktik yang sudah dipersiapkan John Herdman. Ridho berharap Timnas Indonesia bisa menang dan melaju ke final FIFA ASEAN Cup 2026.