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Andika Rachmansyah
Kamis, 1 Oktober 2026 | 22.47 WIB

Duel Hidup-Mati versus Bangladesh! Ini 3 Skenario Timnas Indonesia Lolos Final ASEAN Cup 2026

Pemain Timnas Indonesia Elkan Baggott sama berebut bola dengan Pemain Malaysia pada laga FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Senin (28/9/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com) - Image

Pemain Timnas Indonesia Elkan Baggott sama berebut bola dengan Pemain Malaysia pada laga FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Senin (28/9/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

JawaPos.com - Timnas Indonesia akan menghadapi Bangladesh dalam laga pamungkas Grup A FIFA ASEAN Cup 2026. Berikut skenario skuad Garuda agar dapat melaju ke laga final. 

Laga Timnas Indonesia vs Bangladesh dijadwalkan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Kamis (1/10) pukul 19.30 WIB. Pertandingan tersebut menjadi laga hidup-mati bagi skuad Garuda.

Pasalnya, persaingan sementara Grup A saat ini berlangsung super ketat. Timnas Indonesia berada di peringkat kedua dengan koleksi empat poin, sama seperti Malaysia yang sedang memimpin klasemen sementara. 

Timnas Indonesia berada di bawah Malaysia karena kalah selisih gol. Situasi tersebut praktis membuat kedua tim wajib meraih kemenangan di laga terakhirnya pada Grup A.

Nasib Timnas Indonesia juga akan bergantung pada hasil pertandingan Malaysia vs Singapura yang digelar pada waktu bersamaan. Harimau Malaya -julukan Timnas Malaysia- melakoni laga pamungkasnya di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung. 

Lantas, bagaimana skenario Timnas Indonesia agar bisa lolos final FIFA ASEAN Cup 2026

  1. Menang Lawan Bangladesh, Malaysia Imbang Vs Singapura

Timnas Indonesia meraih kemenangan atas Bangladesh, sementara Malaysia bermain imbang kontra Malaysia. Bila skenario ini berjalan mulus, maka skuad Garuda dipastikan keluar sebagai juara Grup A sekaligus merebut tiket final FIFA ASEAN Cup 2026

Hasil tersebut akan membuat Timnas Indonesia mengemas tujuh poin dari tiga laga. Sedangkan Malaysia finis peringkat kedua dengan lima poin, dan Singapura urutan ketiga dengan empat poin. 

  1. Menang Lawan Bangladesh, Malaysia Kalah dari Singapura

Timnas Indonesia meraih kemenangan melawan Bangladesh, sedangkan Malaysia menelan kekalahan dari Singapura. Jika Harimau Malaya kalah, skuad Garuda dipastikan melenggang ke partai final tanpa harus memikirkan berapa gol yang dicetak ke gawang Harimau Bengal -julukan Timnas Bangladesh. 

Editor: Banu Adikara
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