Persija Jakarta Kena Tikung! Bali United Resmi Rekrut Marko Dugandzic

Rekrutan anyar Bali United, Marko Dugandzic. (Instagram /@m.dugandzic)
JawaPos.com - Bali United resmi merekrut pemain asal Kroasia, Marko Dugandzic, jelang penutupan bursa transfer musim panas Super League 2026/2027. Serdadu Tridatu - julukan Bali United - mengumumkan perekrutan tersebut pada Senin (2/9/2026).
Bali United sedianya sudah melengkapi 11 pemain asingnya untuk mengarungi kompetisi Super League musim ini. Hanya saja, mereka harus kehilangan Joao Ferrari yang mengalami cedera parah.
Nah, perekrutan Dugandzic ini merupakan hasil keputusan manajemen merespons Joao Ferrari yang harus menjalani pemulihan cedera dalam kurun waktu lama. Ia mengalami cedera lutut kanan pada sesi latihan awal pekan Super League 2026/2027.
"Kita tahu saat ini Bali United harus mendukung proses penyembuhan cedera dari Joao Ferrari yang butuh waktu cukup lama. Semoga Joao bisa lekas membaik dan kembali ke lapangan," ujar Chief Executive Officer (CEO) Bali United FC, Yabes Tanuri, dalam keterangan resminya, Senin (21/9/2026).
Saat laga kandang melawan PSS Sleman di pekan pembuka, Joao Ferrari tampak menggunakan kruk di Stadion I Wayan Dipta, Gianyar, Bali. Situasi ini memaksa manajemen mencoret namanya dari skuad Bali United di Super League 2026/2027.
"Untuk itu, setelah berkoordinasi dengan pelatih, tim membutuhkan satu pemain asing tambahan untuk memperkuat kedalaman skuad. Kami melihat Marko Dugandzic dengan segudang pengalaman di Eropa dan Asia dapat membantu Bali United musim ini. Semoga dia cepat beradaptasi dan memberikan prestasi untuk Bali United," terang Yabes Tanuri.
Kehadiran Dugandzic menjadi angin segar bagi lini depan Bali United. Pasalnya, pemain berusia 32 tahun itu pernah keluar sebagai top skor Liga Rumania 2022/2023. Ia juga memiliki rekam jejak panjang di Eropa.
Dugandzic mengawali kariernya di klub Kroasia, NK Osijek Youth pada 2009/2010, hingga menembus tim utama pada musim 2012/2013. Semusim pascapromosi, ia menjalani masa peminjaman ke klub Italia, Ternana Calcio, selama semusim sebelum kembali ke NK Osijek.
Selain Ternana Calcio, Dugandzic tercatat pernah membela Matera 1933 pada musim 2017/2018. Lalu, kiprahnya di Eropa berlanjut ke Liga Rumania bersama FC Botosani, CFR Cluj, dan FC Rapid 1923.
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