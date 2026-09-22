Bali United Gagal Pertahankan Tren Sempurna, Johnny Jansen Akui Sangat Kecewa

JawaPos.com - Bali United harus menerima kekalahan perdana di BRI Super League 2026/27 setelah takluk 0-1 dari Borneo FC Samarinda pada pekan ketiga.

Pertandingan yang berlangsung di Stadion Segiri, Samarinda, Minggu (20/9), tersebut membuat Serdadu Tridatu gagal melanjutkan catatan sempurna yang sebelumnya mereka bangun pada dua pertandingan awal musim.

Sebelum menghadapi Borneo FC, Bali United berhasil mengamankan kemenangan atas PSS Sleman dan Isenmulang Kalteng FC. Namun, hasil positif itu terhenti setelah mereka gagal mencetak gol dan harus pulang dengan tangan kosong dari Samarinda.

Kekalahan tersebut juga membuat posisi Bali United di klasemen sementara berubah. Tim asuhan Johnny Jansen kini berada di peringkat keempat dengan koleksi enam poin.

Johnny Jansen mengaku kecewa dengan penampilan anak asuhnya. Pelatih asal Belanda tersebut menilai Bali United belum mampu menunjukkan permainan terbaik, terutama dalam membangun serangan.

Menurutnya, para pemain sebenarnya memiliki kemampuan untuk tampil lebih baik. Namun, permainan Bali United dinilai terlalu lambat sehingga kesulitan mengembangkan pertandingan.

"Di babak pertama, menurut saya kekuatan kedua tim seimbang. Namun di babak kedua, kami melakukan kesalahan dan mereka mencetak gol. Setelah itu, kami berusaha menekan lawan," ujar Johnny Jansen.

Situasi Bali United semakin sulit setelah pertandingan diwarnai tiga kartu merah langsung.