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Moch. Rizky Pratama Putra
Selasa, 22 September 2026 | 23.04 WIB

Alex Martins Gacor! Bomber Persebaya Surabaya Masuk 5 Besar Top Skor Super League 2026/2027

Alex Martins menjadi pencetak gol terbanyak Persebaya Surabaya hingga pekan ketiga Super League 2026/2027 dengan koleksi dua gol. (Persebaya) - Image

Alex Martins menjadi pencetak gol terbanyak Persebaya Surabaya hingga pekan ketiga Super League 2026/2027 dengan koleksi dua gol. (Persebaya)

JawaPos.com - Alex Martins langsung menunjukkan ketajaman bersama Persebaya Surabaya dengan mencetak 2 gol dalam 2 penampilan di Super League 2026/2027.

Bomber asal Brasil itu menjadi pencetak gol terbanyak Green Force hingga pekan ketiga sekaligus masuk lima besar daftar top skor sementara dengan catatan 2 gol.

Alex Martins Jadi Andalan Baru Persebaya Surabaya

Persebaya Surabaya menutup pekan ketiga Super League 2026/2027 dengan koleksi 5 poin dari tiga pertandingan.

Skuad asuhan Bernardo Tavares mencatat satu kemenangan dan dua hasil imbang dengan torehan 3 gol serta kebobolan 2 gol.

Dua dari tiga gol tersebut lahir dari kaki Alex Martins yang baru didatangkan Persebaya Surabaya setelah sebelumnya memperkuat Dewa United.

Menariknya, Alex Martins baru tampil dalam dua pertandingan dan belum pernah menjadi starter, tetapi sudah mampu mencetak 2 gol dalam 88 menit bermain.

Catatan tersebut membuat Alex Martins menjadi salah satu pemain paling efisien di lini depan Persebaya Surabaya.

Berdasar statistik Sofascore, striker tersebut rata-rata bermain 44 menit per pertandingan dan mencetak satu gol setiap 44 menit.

Dua Gol dari 88 Menit, Alex Martins Makin Gacor

Alex Martins mencetak dua golnya pada pekan kedua dan ketiga Super League 2026/2027.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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