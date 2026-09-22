4 Pemain Andalan Bernardo Tavares! Koleksi 270 Menit hingga Pekan 3 Bersama Persebaya Surabaya

Jefferson Silva menjadi salah satu dari empat pemain Persebaya Surabaya yang selalu tampil penuh hingga pekan ketiga Super League 2026/2027. (Persebaya)
JawaPos.com — Persebaya Surabaya mengoleksi lima poin dari tiga pertandingan awal Super League 2026/2027, dengan empat pemain yang selalu tampil penuh selama 270 menit.
Jefferson Silva, Miguel Pereira, Walber Mota, dan Yuran Fernandes menjadi fondasi skuad Bernardo Tavares saat Green Force mencatatkan satu kemenangan dan dua hasil imbang.
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Empat pemain tersebut sama-sama mengumpulkan 270 menit bermain hingga pekan ketiga Super League 2026/2027.
Catatan itu menunjukkan kepercayaan Bernardo Tavares terhadap Jefferson Silva, Miguel Pereira, Walber Mota, dan Yuran Fernandes dalam tiga pertandingan awal musim.
Berdasarkan data Transfermarkt, Jefferson Silva berposisi sebagai bek sayap, Miguel Pereira merupakan penyerang sayap, sedangkan Walber Mota dan Yuran Fernandes beroperasi sebagai bek tengah.
Keempatnya selalu dimainkan selama 90 menit sehingga total menit bermain mereka mencapai 270 menit.
Persebaya Surabaya sendiri mengawali kompetisi dengan hasil imbang 1-1 melawan Bhayangkara FC.
Setelah itu, Green Force meraih kemenangan 1-0 atas PSIM Yogyakarta sebelum kembali bermain imbang 1-1 saat menjamu Garudayaksa FC di Stadion Gelora Bung Tomo.
Dalam tiga pertandingan tersebut, Persebaya Surabaya mencetak tiga gol dan hanya kebobolan dua gol.
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