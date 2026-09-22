Ada Ramadhan Sananta Hingga Saddil Ramdani! 5 Pemain Lokal Baru Persebaya Dapat Menit Bermain

Pemain Persebaya Surabaya Saddil Ramdani. (Dok. Persebaya Surabaya)
JawaPos.com - Persebaya Surabaya sudah menjalani tiga pertandingan di Super League dengan hasil mendapatkan lima poin dari nilai maksimal 9.
Bernardo Tavares telah memainkan pemain lokal baru di tiga laga yang sudah dimainkan.
Nah, berikut ini lima pemain lokal baru yang sudah mendapatkan menit bermain. Siapa sajakah mereka? Baca terus artikel ini.
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Ramadhan Sananta selalu diberikan kesempatan bermain oleh Bernardo Tavares dalam tiga laga awal musim.
Melansir Transfermarkt, dia mencatatkan total 100 menit bermain.
Dari tiga laga yang dimainkan Sananta, hanya satu laga menjadi starter dan sisanya bermain dari bangku cadangan.
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Meski selalu bermain, penyerang 23 tahun tersebut belum menunjukkan ketajamannya dalam mencetak gol.
Salah satu bek lokal yang didatangkan Persebaya, Syahrul Lasinari mendapatkan kesempatan bermain.
Bek 26 tahun tersebut hanya bermain satu laga saat melawan PSIM Yogyakarta menggantikan Arief Catur Pamungkas.
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