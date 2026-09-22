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Andre Rizal Hanafi
Selasa, 22 September 2026 | 13.42 WIB

Semen Padang Gagal Kalahkan PSIS, Nil Maizar Soroti Kelengahan Lini Belakang di Menit Akhir

Pelatih Semen Padang, Nil Maizar. (Istimewa) - Image

Pelatih Semen Padang, Nil Maizar. (Istimewa)

JawaPos.com - Semen Padang FC harus puas berbagi poin dengan PSIS Semarang setelah bermain imbang 1-1 pada pekan kedua Pegadaian Championship 2026/27. Pertandingan tersebut berlangsung di Stadion Patriot Candra Bhaga, Bekasi, Minggu (20/9) malam.

Kabau Sirah sebenarnya berada di jalur yang tepat untuk mengamankan kemenangan. Semen Padang FC mampu membuka keunggulan saat pertandingan baru berjalan sembilan menit melalui Igor Cukovic.

Gol tersebut lahir setelah Igor memanfaatkan umpan dari Stefano Lilipaly. Keunggulan 1-0 bertahan cukup lama dan membuat Semen Padang FC berada dalam posisi untuk mengamankan tiga poin.

Namun, kemenangan yang sudah berada di depan mata akhirnya sirna pada penghujung pertandingan. PSIS Semarang berhasil menyamakan kedudukan melalui Hari Nur Yulianto pada menit ke-90.

Hasil tersebut membuat Pelatih Kepala Semen Padang FC, Nil Maizar, kecewa. Menurutnya, hasil imbang di kandang sendiri terasa seperti sebuah kekalahan karena tim gagal mencapai target yang sudah ditetapkan.

"Pertama, hasil kecewa ya. Harusnya kita dapat tiga poin. Tapi malam ini kita enggak dapat tiga poin, kita cuma dapat satu poin. Berarti target kita gagal," kata Nil Maizar.

Nil menilai pertandingan berjalan cukup berimbang. Menurutnya, perbedaan kekuatan kedua tim tidak terlalu mencolok sehingga detail kecil dalam pertandingan menjadi penentu hasil akhir.

Pelatih yang pernah menangani Timnas Indonesia tersebut menyoroti hilangnya konsentrasi pemain Semen Padang FC menjelang pertandingan berakhir. Ia menilai pemain PSIS tidak mendapat pengawalan dengan baik hingga akhirnya Hari Nur Yulianto mampu mencetak gol penyama kedudukan.

"Ini kan kekuatan tim berimbang, tinggal taktikal aja. Cuma memang ya kalahlah ini, bukan menang. Kan kalau draw satu nilai, kita main di rumah lagi, sama saja dengan kalah," ujarnya.

Editor: Banu Adikara
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