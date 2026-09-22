Semen Padang Kebobolan 1 Gol Lawan PSIS, Nil Maizar Puji Ikram Algiffari

JawaPos.com - Semen Padang FC harus puas membawa pulang satu poin setelah bermain imbang 1-1 melawan PSIS Semarang pada pekan kedua Pegadaian Championship 2026/27. Pertandingan tersebut berlangsung di Stadion Patriot Candra Bhaga, Bekasi, Minggu (20/9) malam.

Semen Padang FC sebenarnya punya peluang besar untuk mengamankan kemenangan setelah mampu membuka keunggulan lebih dulu. Igor Cukovic mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-9 setelah memanfaatkan umpan dari Stefano Lilipaly.

Keunggulan tersebut mampu dipertahankan Kabau Sirah hingga memasuki menit-menit akhir pertandingan.

Namun, kemenangan yang sudah berada di depan mata akhirnya lepas setelah PSIS Semarang mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-90 melalui pemain seniornya, Hari Nur Yulianto.

Di tengah hasil imbang tersebut, penampilan kiper muda Semen Padang FC, Ikram Algiffari, menjadi salah satu catatan positif.

Penjaga gawang kelahiran 2006 itu beberapa kali melakukan penyelamatan penting untuk menjaga keunggulan timnya.

Ikram menilai hasil pertandingan tersebut tidak sepenuhnya menggambarkan perjuangan Semen Padang FC di atas lapangan. Menurutnya, seluruh pemain sudah berusaha menjalankan permainan secara kompak.

"Kalau permainan, semua sudah menampilkan yang bagus, secara tim juga sudah kompak. Ya, mungkin soal rezeki lagi. Dan semoga pertandingan berikutnya kita bisa mendapatkan tiga poin," ujar Ikram.