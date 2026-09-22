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Andre Rizal Hanafi
Rabu, 23 September 2026 | 06.54 WIB

Belum Terkalahkan di Dua Laga, Ini Pekerjaan Rumah Semen Padang Menurut Nil Maizar

Pelatih Semen Padang, Nil Maizar. (Istimewa) - Image

Pelatih Semen Padang, Nil Maizar. (Istimewa)

JawaPos.com - Semen Padang FC mengawali kompetisi Pegadaian Championship 2026/27 dengan catatan cukup positif.

Dari dua pertandingan yang sudah dimainkan, Kabau Sirah belum tersentuh kekalahan dengan mengoleksi satu kemenangan dan satu hasil imbang.

Meski demikian, Pelatih Kepala Semen Padang FC, Nil Maizar, memastikan timnya tetap melakukan evaluasi. Menurutnya, masih ada sejumlah hal yang perlu dibenahi sebelum menghadapi pertandingan berikutnya.

Pada pekan pertama, Semen Padang FC berhasil mengamankan tiga poin setelah menang tipis 1-0 atas Persiraja Banda Aceh. Hasil positif tersebut kemudian dilanjutkan dengan satu poin saat menghadapi PSIS Semarang pada pekan kedua.

Namun, kemenangan di depan mata harus sirna setelah PSIS mencetak gol penyama kedudukan pada menit-menit akhir pertandingan. Semen Padang akhirnya harus puas dengan skor 1-1.

Situasi tersebut menjadi perhatian Nil Maizar. Ia menilai konsentrasi pemain di lini belakang perlu ditingkatkan agar kejadian serupa tidak kembali terulang.

"Iya, tetap evaluasi. Karena sepak bola itu kan ada tiga fase utama yakni menyerang, bertahan, dan transisi," ujar Nil Maizar.

Ia menyebut ada momen ketika pemain Semen Padang kehilangan penjagaan pada penghujung laga. Padahal, menurutnya, anak asuhnya sudah tampil cukup baik sepanjang pertandingan.

"Sempat kita lengah di lini bertahan, tidak ada penjagaan. Berarti kan itu yang kita evaluasi, tidak boleh terjadi lagi. Dalam sepak bola, satu detik saja kita kehilangan penjagaan, bola bisa masuk, Mungkin anak-anak hanya kehilangan fokus di menit akhir, padahal mereka sudah bermain luar biasa selama 2x45 menit," Ucap Nil Maizar.

Editor: Banu Adikara
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