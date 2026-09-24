5 Negara Bawa Hak Siar FIFA ASEAN Cup 2026, Nasib Turnamen Jadi Sorotan!

JawaPos.com - FIFA ASEAN Cup 2026 baru mendapatkan pemegang hak siar di lima negara. Kondisi tersebut membuat distribusi siaran turnamen sepak bola Asia Tenggara ini masih menjadi perhatian, terutama karena sejumlah negara besar di kawasan tersebut belum mengumumkan broadcaster resmi.

Hingga saat ini, lima negara yang telah disebut memiliki hak siar FIFA ASEAN Cup 2026 adalah Indonesia, Laos, Bangladesh, Australia, dan Hongkong.

Di Australia, pertandingan FIFA ASEAN Cup 2026 akan disiarkan melalui SBS. Sementara itu, Hong Kong memiliki Viu TV sebagai pemegang hak siar.

Bangladesh akan mengandalkan TSports untuk menayangkan pertandingan turnamen tersebut.

Indonesia sendiri mendapatkan hak siar melalui Emtek. Adapun di Laos, hak siar berada di tangan Unitel dan Lao TV.

Di sisi lain, Thailand dan Vietnam masih belum mengumumkan pemegang hak siar resmi untuk FIFA ASEAN Cup 2026. Padahal, kedua negara tersebut memiliki basis penggemar sepak bola yang besar dan selama ini menjadi bagian penting dari perkembangan sepak bola Asia Tenggara.

Situasi ini menjadi perhatian karena FIFA dilaporkan membuka tawaran hak siar dengan nilai sekitar 2-3 juta euro bagi pihak yang ingin mendapatkan hak komersial untuk turnamen tersebut.

Minimnya negara yang telah memastikan siaran resmi kemudian memunculkan pembahasan lebih luas mengenai masa depan FIFA ASEAN Cup. Salah satu pertanyaan yang muncul adalah apakah turnamen ini akan kembali digelar pada tahun-tahun berikutnya.