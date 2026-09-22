Proyek FFE Tuai Kritik, Gianni Infantino Buka Peluang Reformasi Tata Kelola FIFA

Gianni Infantino usulkan evaluasi independen tata kelola FIFA ke Dewan FIFA. (Instagram/@gianni_infantino)
JawaPos.com - Presiden FIFA Gianni Infantino membuka peluang dilakukannya evaluasi independen terhadap sistem tata kelola organisasi yang dipimpinnya.
Langkah itu disampaikan setelah proyek FIFA Forward Enterprise (FFE) menuai kritik dan memicu ketegangan di antara sejumlah asosiasi anggota.
Gianni Infantino menyampaikan usulan itu melalui surat yang dikirim kepada seluruh anggota Dewan FIFA dan 211 asosiasi anggota pada Senin (21/9).
Surat itu dikirim menjelang pertemuan Dewan FIFA yang dijadwalkan berlangsung pada 15 Oktober.
Dalam suratnya, Infantino mengatakan dirinya akan meminta Dewan FIFA mempertimbangkan penunjukan pihak eksternal untuk melakukan penilaian independen terhadap kerangka tata kelola FIFA, khususnya dalam menangani berbagai inisiatif strategis berskala besar.
“Saya akan meminta Dewan FIFA apakah mereka ingin menugaskan penilaian eksternal dan independen terhadap kerangka tata kelola FIFA saat ini untuk inisiatif strategis utama serta merekomendasikan kemungkinan perbaikan,” kata Infantino dikutip dari Associated Press.
Infantino juga mengusulkan adanya konsultasi langsung dan terstruktur antara FIFA dengan konfederasi serta asosiasi anggota.
Wacana evaluasi tersebut muncul setelah proyek FFE menimbulkan polemik. Dalam konsep tersebut, investor swasta direncanakan membeli saham dalam Piala Dunia dan sejumlah kompetisi yang berada di bawah FIFA.
Namun, rencana tersebut terungkap ke publik lebih cepat dari yang diperkirakan Infantino. Informasi mengenai proyek FFE kemudian memicu kritik tajam dan memperlebar perbedaan pandangan di antara asosiasi anggota FIFA.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Ultah Ariel NOAH ke-45 Dirayakan Bareng Wulan Guritno, Ada Pelukan hingga Candaan Duda-Janda
Prediksi Skor Fiorentina vs Napoli: Peluang I Partenopei Petik 3 Poin di Stadion Artemio Franchi
Ariel NOAH 18 Tahun Menduda, Dekat dengan Wulan Guritno di Ultah ke-45
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Real Betis di Liga Spanyol: Los Verdiblancos Menang Lagi
Prediksi Skor Getafe vs Malaga di Liga Spanyol: Azulones Libas Perlawanan Tim Tamu
Prediksi Skor Villarreal vs Levante di Liga Spanyol: Kapal Selam Kuning Libas Tim Tamu
Prediksi Skor Schalke 04 vs Elversberg di Liga Jerman: Duel Tim Papan Tengah Rawan Imbang
Prediksi Skor Parma vs Genoa di Liga Italia: Duel Tim Papan Bawah Berakhir Imbang
Prediksi Skor FC Twente vs PSV Eindhoven: Pemuncak Klasemen Berpeluang Pesta Gol
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022