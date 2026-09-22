Proyek FFE Tuai Kritik, Gianni Infantino Buka Peluang Reformasi Tata Kelola FIFA

JawaPos.com - Presiden FIFA Gianni Infantino membuka peluang dilakukannya evaluasi independen terhadap sistem tata kelola organisasi yang dipimpinnya.

Langkah itu disampaikan setelah proyek FIFA Forward Enterprise (FFE) menuai kritik dan memicu ketegangan di antara sejumlah asosiasi anggota.

Gianni Infantino menyampaikan usulan itu melalui surat yang dikirim kepada seluruh anggota Dewan FIFA dan 211 asosiasi anggota pada Senin (21/9).

Surat itu dikirim menjelang pertemuan Dewan FIFA yang dijadwalkan berlangsung pada 15 Oktober.

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Dalam suratnya, Infantino mengatakan dirinya akan meminta Dewan FIFA mempertimbangkan penunjukan pihak eksternal untuk melakukan penilaian independen terhadap kerangka tata kelola FIFA, khususnya dalam menangani berbagai inisiatif strategis berskala besar.

“Saya akan meminta Dewan FIFA apakah mereka ingin menugaskan penilaian eksternal dan independen terhadap kerangka tata kelola FIFA saat ini untuk inisiatif strategis utama serta merekomendasikan kemungkinan perbaikan,” kata Infantino dikutip dari Associated Press.

Infantino juga mengusulkan adanya konsultasi langsung dan terstruktur antara FIFA dengan konfederasi serta asosiasi anggota.

Wacana evaluasi tersebut muncul setelah proyek FFE menimbulkan polemik. Dalam konsep tersebut, investor swasta direncanakan membeli saham dalam Piala Dunia dan sejumlah kompetisi yang berada di bawah FIFA.