Kata John Herdman Soal Tak Ada Pemain ‘Lokal’ di Starting XI Timnas Indonesia vs Singapura

JawaPos.com - Pelatih Timnas Indonesia, John Herdman, angkat bicara soal tidak adanya pemain kelahiran Indonesia dalam susunan sebelas utama timnya saat menghadapi Singapura di laga pertama Grup A Divisi 1 FIFA ASEAN Cup 2026.

Timnas Indonesia sukses menumbangkan Singapura dengan skor akhir 2-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Jumat (25/9). Dua gol kemenangan Garuda dicetak Ragnar Oratmangoen (13’) dan penalti Ole Romeny (74’).

Terlepas dari hasil kemenangan tersebut, starting XI Timnas Indonesia yang diturunkan Herdman dalam laga itu sangat menyita perhatian. Pasalnya, tidak ada satu pun pemain kelahiran Indonesia dalam starting XI skuad Garuda.

Fenomena tersebut terbilang sangat langka. Bahkan diketahui, starting XI tanpa pemain kelahiran Indonesia ini menjadi pertama kalinya dalam skuad Garuda. Sebelum-sebelumnya, pasti ada pemain kelahiran Indonesia yang masuk daftar sebelas pemain urama.

Merespons hal tersebut, Herdman menjelaskan bahwa status pemain yang diturunkan dalam pertandingan ini sebenarnya tak perlu dipertanyakan. Sebab menurutnya, semua pemain adalah WNI yang siap memberikan segalanya untuk Timnas Indonesia.

"Ini adalah susunan pemain yang ingin mewakili negara ini; mereka bersedia menempuh perjalanan jauh, bekerja keras, berani melakukan duel perebutan bola yang sengit, serta bermain dengan penuh semangat, gelora, dan hati demi para penggemar di sini. Penting untuk menghargai hal itu," kata Herdman dalam konferensi pers usai laga, dikutip Sabtu (26/9/2026).

Herdman enggan membedakan status pemain berdasarkan tempat kelahiran. Menurutnya yang terpenting, para pemain bermain sepenuh hati untuk lambang garuda di dada.

"Menurut saya, tidak ada perbedaan terkait status pemain 'lokal'. Tidak ada istilah pemain lokal ataupun diaspora. Kita semua adalah Indonesia," tutur Herdman.