Rayakan Ultah ke-49 Bersama Persib, Igor Tolic Ingin Ciptakan Kenangan Manis

JawaPos.com - Suasana hangat terlihat dalam sesi latihan Persib Bandung di Lapangan Pendamping Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Jumat (25/9/2026). Latihan tersebut menjadi sesi perdana setelah skuad Maung Bandung mendapatkan waktu libur selama empat hari.

Ada momen spesial yang turut mewarnai latihan Persib Bandung kali ini. Hari tersebut bertepatan dengan ulang tahun ke-49 pelatih Igor Tolic. Pelatih asal Kroasia yang lahir pada 25 September 1977 itu mendapat kejutan dari pemain, jajaran tim pelatih, serta staf Persib Bandung setelah sesi latihan berakhir.

Para pemain dan staf tiba-tiba berkumpul sambil menyanyikan lagu "Happy Birthday". Kapten tim, Marc Klok, kemudian menyerahkan kue ulang tahun kepada Tolic. Tolic terlihat semringah setelah mengetahui kejutan tersebut. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh anggota tim atas perhatian yang diberikan kepadanya.

Momen sederhana tersebut sekaligus memperlihatkan suasana kebersamaan di dalam skuad Persib Bandung. Hubungan yang terjalin antara pemain, pelatih, dan staf menjadi modal penting bagi tim untuk menjaga chemistry sebelum menghadapi rangkaian pertandingan pada Oktober mendatang.

Setelah perayaan singkat tersebut, Tolic turut berbicara mengenai harapannya untuk Persib Bandung pada musim 2026/27. Ia ingin tim terus menunjukkan perkembangan dan mampu mendapatkan hasil terbaik di setiap kompetisi yang diikuti.

"Target saya adalah agar Persib mendapatkan hasil terbaik yang memungkinkan. Jadi, kita terus berkembang sebagai sebuah klub, dan agar setiap orang yang melihat Persib merasa bangga serta menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar," ujar Tolic dikutip iLeague.

Perhatian Tolic tidak hanya tertuju pada kompetisi domestik. Persib Bandung juga masih akan menjalani perjalanan di AFC Champions League Two (ACL Two). Ia berharap Maung Bandung mampu meraih hasil positif dan melangkah sejauh mungkin di kompetisi Asia tersebut.

"Agar kita mendapatkan hasil yang bagus di ACL sejauh yang bisa kita capai," kata Tolic.

Bagi Tolic, perjalanan Persib Bandung sepanjang musim 2026/27 bukan semata-mata mengenai hasil pertandingan. Ia ingin seluruh elemen tim bisa menikmati setiap proses yang mereka jalani bersama.