Timnas U-20 Indonesia Panggil Dua Pemain Persib Bandung, Ada Agenda Uji Coba Lawan Tiongkok

JawaPos.com - Persib Bandung kembali mendapat kesempatan untuk mengirim pemain mudanya ke Tim Nasional Indonesia U-20.

Kali ini, dua pemain muda Maung Bandung, Nazriel Alfaro dan Rafi Rasyiq, mendapat panggilan untuk mengikuti program persiapan menuju AFC U-20 Asian Cup 2027.

Pemanggilan kedua pemain tersebut tertuang dalam surat PSSI bernomor 5446/AGB/873/IX-2026. Nazriel dan Rafi menjadi bagian dari pemain yang dipersiapkan untuk mengikuti rangkaian agenda Timnas U-20 Indonesia dalam waktu dekat.

Dalam surat tersebut, Timnas U-20 dijadwalkan menjalani pemusatan latihan sekaligus pertandingan uji coba menghadapi Timnas U-20 Tiongkok. Pertandingan tersebut rencananya berlangsung di Cianghe.

Para pemain yang mendapat panggilan, termasuk Nazriel dan Rafi, diminta sudah bergabung dalam pemusatan latihan di Jakarta pada 28 September 2026.

Program persiapan itu dijadwalkan berlangsung hingga 6 Oktober 2026. Selama periode tersebut, para pemain akan menjalani agenda yang telah disiapkan tim pelatih sebagai bagian dari persiapan menghadapi turnamen kelompok usia Asia.

"Dimohon yang bersangkutan (Nazriel Alfaro dan Rafi Rasyiq) sudah dapat bergabung di Jakarta pada 28 September," demikian bunyi surat PSSI yang ditandatangani Sekretaris Jenderal PSSI, Yunus Nusi.

Bagi Nazriel dan Rafi, pemanggilan ini menjadi kesempatan untuk menambah pengalaman di level internasional bersama kelompok usia Timnas Indonesia.