Pesta Kembang Api Meriahkan Opening Ceremony FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama GBK

Suasana opening ceremony FIFA ASEAN Cup 2026 di SUGBK. (FOTO: Andika Rachmasyah/JawaPos.com)
JawaPos.com - Pesta kembang api meriahkan opening ceremony atau upacara pembukaan FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Jumat (25/9) malam WIB. Rangkaian upacara berlangsung sekitar 30 menit sebelum kick-off pertandingan Timnas Indonesia vs Singapura.
Pesta kembang api menjadi pembuka kemeriahan sebelum rangkaian acara utama dimulai. Langit Jakarta, khususnya kawasan Gelora Bung Karno, dihiasi ledakan kembang api selama hampir satu menit yang membuat suasana di dalam dan sekitar stadion semakin semarak.
Sorotan cahaya dan kembang api yang menghiasi langit GBK menyedot perhatian para suporter yang hadir langsung ke stadion. Moment tersebut menjadi penanda bahwa FIFA ASEAN Cup 2026 telah resmi dibuka.
Selain pesta kembang api, berbagai pertunjukan seni dan budaya Indonesia turut ditampilkan dalam upacara pembukaan. Tarian daerah hingga pertunjukan musik menggunakan gendang menjadi bagian dari sajian yang menghibur penonton.
Kemeriahan semakin terasa ketika Agnes Monica naik ke panggung yang berada di tengah lapangan SUGBK. Penyanyi kenamaan Indonesia tersebut membawakan satu lagu di hadapan ribuan penonton yang memadati stadion.
Tak hanya Agnez Mo, Isyana Sarasvati juga turut tampil dalam opening ceremony FIFA ASEAN Cup 2026. Isyana membawakan lagu We Will Rock You dari Queen yang semakin menambah semarak suasana jelang pertandingan Indonesia kontra Singapura.
Rangkaian pembukaan kemudian dilanjutkan dengan prosesi penyerahan trofi FIFA ASEAN Cup 2026. Dua legenda Timnas Indonesia, Ponaryo Astaman dan Kurniawan Dwi Yulianto, menyerahkan trofi tersebut kepada Ketua Umum PSSI Erick Thohir.
Prosesi penyerahan trofi tersebut turut dihadiri perwakilan petinggi FIFA serta delegasi negara-negara peserta FIFA ASEAN Cup 2026. Kehadiran mereka menambah nuansa resmi dalam seremoni pembukaan turnamen perdana tersebut.
Setelah seluruh rangkaian opening ceremony rampung, pertandingan Indonesia kontra Singapura pun dimulai di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Kedua tim kemudian bersiap menjalani laga perdana mereka dalam ajang FIFA ASEAN Cup 2026.
Menariknya, seluruh pemain dari kedua tim masuk ke lapangan untuk bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan sebelum pertandingan dimulai.
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