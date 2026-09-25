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Andika Rachmansyah
Sabtu, 26 September 2026 | 02.55 WIB

Starting XI Timnas Indonesia vs Singapura di FIFA ASEAN Cup 2026: Luke Vickery Debut!

Luke Vickery menunjukkan potensi sebagai striker muda yang siap memperkuat lini depan Timnas Indonesia. (Instagram @luke.vickery_) - Image

Luke Vickery menunjukkan potensi sebagai striker muda yang siap memperkuat lini depan Timnas Indonesia. (Instagram @luke.vickery_)

JawaPos.com - Daftar susunan pemain dalam pertandingan Timnas Indonesia vs Singapura telah diketahui. Luke Vickery akan menjalani debut bersama skuad Garuda pada laga tersebut.

Duel Timnas Indonesia akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Jumat (25/9) pukul 20.00 WIB. Laga tersebut sekaligus jadi laga pembuka Grup A Divisi 1 FIFA ASEAN Cup 2026.

Kedua kesebelasan menurunkan skuad terbaiknya, mengingat ini merupakan laga krusial. Timnas Indonesia dan Singapura memburu kemenangan perdana demi menjaga asa lolos ke partai final FIFA ASEAN Cup 2026.

Pelatih Timnas Indonesia, John Herdman, tetap memakai formasi dasar empat bek sejajar. Namun, skema tersebut dapat berubah secara fleksibel sesuai jalannya pertandingan.

Pada posisi penjaga gawang, Maarten Paes dipercaya mengisi tempat utama. Herdman tampaknya lebih mempercayakan posisi tersebut kepada Paes karena memiliki pengalaman cukup matang di kompetisi Eropa.

Di lini belakang, dua bek jangkung Justin Hubner dan Elkan Baggott bakal menjadi tembok raksasa Timnas Indonesia. Kedua pemain tersebut akan didukung Kevin Diks dan Dean James di sisi kanan dan kiri.

Kemudian di lini tengah, Joey Pelupessy dan Calvin Verdonk bakal menjadi gelandang bertahan. Kemungkinan, Ragnar Oratmangoen dan Luke VIckery akan memperkuat sektor sayap.

Untuk lini depan, Herdman memasang Ole Romeny dan Mitchell Baker sebagai tumpuan serangan. Baker diproyeksikan menjadi ujung tombak, dengan Romeny berada di belakangnya untuk mendukung serangan. Baker sendiri memiliki catatan empat gol pada gelaran Piala AFF 2026.

Susunan Pemain Timnas Indonesia vs Singapura

Indonesia: Maarten Paes (PG); Kevin Diks, Justin Hubner, Elkan Baggott, Dean James; Calvin Verdonk, Joey Pelupessy, Ragnar Oratmangoen; Ole Romeny, Luke Vickery, Mitchell Baker.

Pelatih: John Herdman.

Editor: Hendra
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