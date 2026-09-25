Aji Santoso Pede de Red FC Ungguli Persiba Balikpapan, Sudirman Akui Kualitas Lawan

JawaPos.com – Hasil imbang saat menjamu RANS Nusantara FC pada 19 September lalu harus menjadi pelajaran berharga bagi de Red FC. Unggul tiga gol lebih dulu, Red Thunder gagal mempertahankan kemenangan. Lawan berhasil membalas tiga gol sehingga de Red FC harus puas bermain imbang 3-3.

Hal tersebut tidak boleh terulang lagi malam ini saat bertandang ke Stadion Surajaya, Lamongan, untuk menghadapi Persiba Balikpapan. Lini belakang tidak boleh lagi banyak melakukan kesalahan. Sementara itu, lini depan wajib mengonversi setiap peluang menjadi gol.

Jika hal tersebut tidak dilakukan, target meraih kemenangan perdana bisa kembali gagal dicapai. Persiba merupakan tim yang mengandalkan serangan balik. Artinya, satu kesalahan di lini belakang atau kegagalan mengonversi peluang menjadi gol bisa berujung fatal.

Pelatih de Red FC, Aji Santoso, memahami hal tersebut. Dia sudah melakukan evaluasi menyeluruh setelah timnya bermain imbang melawan RANS Nusantara FC.

“Saya sampaikan ke pemain agar bisa dijadikan pengalaman. de Red FC ini tim baru. Secara permainan, sudah tidak ada masalah untuk pemain, tinggal koreksi beberapa hal saja,” terangnya kepada Jawa Pos kemarin (24/9).

Menurut Aji, pertandingan malam ini menjadi kesempatan bagi de Red FC untuk meraih kemenangan perdana di Championship. Dari segala aspek, dia menilai timnya berada di atas Beruang Madu.

“Saya sudah melihat dua video pertandingan Persiba. Sudah memberikan materi kepada pemain, semoga aplikasi di dalam pertandingan berjalan baik,” harapnya.

Siapkan Taktik Berbeda Sementara itu, pelatih Persiba, Sudirman, menegaskan akan menerapkan taktik berbeda saat melawan de Red FC. Jika dalam dua pertandingan sebelumnya timnya banyak mengandalkan serangan balik, malam nanti Persiba akan bermain menyerang sepanjang pertandingan.

“Kondisi fisik kemarin agak kedodoran, sudah bisa teratasi sehingga kami bisa bermain ofensif dari awal sampai akhir,” tegasnya.