Prediksi Skor Kenya vs Eritrea di Kualifikasi Piala Afrika: Harambee Stars Libas Perlawanan Tim Tamu

Kenya menghadapi Eritrea pada laga pembuka Grup D Kualifikasi Piala Afrika 2027 di Nyayo National Stadium. (Timnas Kenya)
JawaPos.com — Kenya akan menjamu Eritrea di Nyayo National Stadium pada Sabtu (26/9/2026) pukul 20.00 WIB dalam laga pembuka Grup D Kualifikasi Piala Afrika (AFCON) 2027, dengan Harambee Stars diprediksi mampu mengamankan kemenangan 2-0 di kandang sendiri.
Duel ini menjadi kesempatan Kenya membangun momentum positif sekaligus memutus penantian setelah terakhir kali tampil di putaran utama AFCON pada 2019.
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Kenya datang ke pertandingan ini dengan motivasi besar meski statusnya sudah lolos otomatis ke putaran utama AFCON 2027 sebagai salah satu tuan rumah bersama. Pelatih Benni McCarthy tetap ingin Harambee Stars menunjukkan performa kompetitif dalam setiap pertandingan agar tim memiliki persiapan matang menuju turnamen utama tahun depan.
Keikutsertaan Kenya di AFCON 2027 juga menjadi peluang untuk mengakhiri penantian selama delapan tahun sejak penampilan terakhir mereka pada 2019. Kala itu, Kenya hanya meraih satu kemenangan atas Tanzania dan harus menerima kekalahan dari Senegal serta Aljazair yang kemudian melaju hingga menjadi finalis.
Situasi tersebut membuat laga melawan Eritrea memiliki arti tersendiri bagi Kenya, meski hasil kualifikasi tidak menentukan tiket mereka ke putaran utama. Bermain di Nyayo National Stadium juga memberikan keuntungan tersendiri bagi skuad McCarthy untuk mengawali perjalanan dengan hasil positif di hadapan pendukung sendiri.
Kenya saat ini menempati peringkat 109 dalam Peringkat Dunia FIFA, posisi yang secara statistik masih berada cukup jauh di atas Eritrea. Perbedaan peringkat tersebut menjadi salah satu gambaran kekuatan kedua tim menjelang pertemuan mereka di Grup D.
Eritrea datang dengan ambisi berbeda karena negara tersebut belum pernah tampil di putaran utama Piala Afrika sepanjang sejarah. The Red Sea Camels kini berusaha memanfaatkan momentum setelah berhasil melewati babak pendahuluan Kualifikasi AFCON 2027.
Eritrea mengamankan tiket ke fase grup setelah menang agregat 4-1 atas Eswatini pada Maret lalu. Siem Eyob-Abraha dan Ali Sulieman menjadi pemain yang mencetak gol dalam keberhasilan tersebut sekaligus membawa Eritrea masuk ke persaingan Grup D.
Namun, minimnya pertandingan internasional menjadi tantangan besar bagi Eritrea. The Red Sea Camels tercatat hanya memainkan lima pertandingan sepak bola dalam enam tahun terakhir sehingga ritme kompetisi mereka menjadi salah satu tanda tanya menjelang laga menghadapi Kenya.
Meski begitu, keberhasilan melewati Eswatini menunjukkan Eritrea tetap memiliki kemampuan untuk memberikan perlawanan. Mereka tergabung dalam grup yang juga dihuni Afrika Selatan dan Guinea, sehingga pertandingan melawan Kenya menjadi salah satu ujian penting dalam upaya menciptakan sejarah baru bagi sepak bola Eritrea.
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