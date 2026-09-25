Prediksi Australia vs Brasil: Selecao Ingin Bangkit, Socceroos Punya Rekor Kandang Mengesankan

JawaPos.com - Australia akan menghadapi timnas Brasil dalam laga uji coba internasional yang digelar di Queensland Country Bank Stadium, Townsville, Jumat (25/9) pukul 17.00 WIB.

Laga tersebut menjadi kesempatan bagi kedua tim untuk kembali menguji kekuatan setelah menjalani Piala Dunia 2026.

Australia dan Brasil sama-sama belum tampil sejak turnamen di Amerika Utara tersebut berakhir.

Australia datang dengan modal perjalanan yang cukup positif di Piala Dunia.

Socceroos berhasil melangkah ke babak 32 besar sebelum harus tersingkir dari Mesir melalui adu penalti.

Kedua tim bermain imbang 1-1 selama 90 menit sebelum Australia kalah dalam drama tos-tosan.

Meski gagal melaju lebih jauh, Australia menunjukkan perkembangan yang cukup baik di turnamen tersebut.

Mereka juga berhasil lolos dari fase grup dalam dua edisi Piala Dunia secara beruntun.