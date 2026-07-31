Carlo Ancelotti Coret Neymar, Casemiro dan Danilo dari Rencana Jangka Panjang Timnas Brasil Menuju Regenerasi

Casemiro dan Neymar Jr. (Bein Sports)
JawaPos.com – Carlo Ancelotti memastikan Neymar, Casemiro, dan Danilo tidak lagi masuk dalam rencana jangka panjang Tim Nasional Brasil.
Dilansir dari laman Bein Sports pada Jum'at (31/7), Pelatih asal Italia itu menyatakan Brasil akan memulai proses regenerasi dengan memberikan kesempatan kepada para pemain muda.
Keputusan tersebut diambil setelah penampilan Brasil yang mengecewakan pada Piala Dunia berakhir di babak 16 besar.
Ancelotti menilai Piala Dunia menjadi penanda berakhirnya generasi pemain senior yang selama bertahun-tahun menjadi tulang punggung Brasil.
Menurut Ancelotti Neymar, Casemiro, dan Danilo merupakan bagian dari kelompok pemain berusia di atas 30 tahun yang kini akan digantikan secara bertahap. Meski demikian, Ancelotti menegaskan tidak seluruh skuad akan dirombak dalam waktu bersamaan.
Pelatih berusia 67 tahun itu mengatakan Brasil tetap akan mempertahankan sejumlah pemain berpengalaman untuk menjaga kesinambungan tim.
Marquinhos menjadi salah satu pemain yang disebut masih akan menjadi bagian penting dalam proyek pembangunan skuad baru. Fokus utama Ancelotti kini adalah membentuk tim yang mampu bersaing pada Copa America 2028 sebagai target jangka menengah.
Ancelotti juga menegaskan komitmennya untuk tetap melatih Brasil hingga turnamen tersebut berlangsung. Ia membantah memiliki keinginan meninggalkan jabatannya meskipun sempat dikaitkan dengan kursi pelatih Tim Nasional Italia.
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