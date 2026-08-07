Uji Coba Lawan Timnas Brasil, India Berpotensi Mundur dari FIFA ASEAN Cup 2026

JawaPos.com - Timnas Indonesia berpotensi kehilangan salah satu pesaing di FIFA ASEAN Cup 2026. India dikabarkan mempertimbangkan mundur dari turnamen tersebut akibat benturan jadwal dengan laga persahabatan melawan Brasil pada jeda internasional September-Oktober.
Berdasar laporan media India Khel Now seperti dilansir dari Antara, Federasi Sepak Bola India (AIFF) segera mengambil keputusan final terkait rencana pengunduran diri dari turnamen tersebut.
Sebelumnya, India dijadwalkan tampil di FIFA ASEAN Cup 2026 pada 24 September hingga 3 Oktober. Tim berjuluk Macan Biru itu tergabung di Grup A Divisi 1 bersama Indonesia, Malaysia, dan Singapura.
Namun, AIFF kini lebih memprioritaskan laga uji coba melawan Brasil yang akan digelar di Kolkata pada 3 Oktober, bertepatan dengan hari terakhir penyelenggaraan FIFA ASEAN Cup di Indonesia.
Sementara, FIFA disebut tidak mengizinkan India mengikuti FIFA ASEAN Cup dengan tim U-23 maupun tim lapis kedua sehingga AIFF harus menentukan prioritas di antara kedua agenda tersebut.
AIFF memprioritaskan laga melawan Brasil karena dinilai sebagai salah satu pertandingan terbesar yang pernah diselenggarakan federasi tersebut.
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AIFF juga dikabarkan tengah menyiapkan paket pendanaan senilai 60–70 crore rupee atau sekitar Rp 111,3 miliar hingga Rp 129,9 miliar dari sponsor, penjualan tiket, serta dukungan Pemerintah Benggala Barat.
Di sisi lain, mantan kapten timnas India Bhaichung Bhutia menolak rencana pengunduran diri tersebut. Menurut dia, keikutsertaan di FIFA ASEAN Cup akan memberikan manfaat yang lebih besar bagi perkembangan tim nasional dibandingkan hanya menjalani satu laga uji coba.
"Saya sangat menegaskan tim utama harus bermain di FIFA ASEAN Cup. Itu kompetisi yang jauh lebih baik daripada Piala SAFF," kata dia.
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