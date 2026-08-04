Timnas Brasil Umumkan Laga Uji Coba Hadapi Australia dan India, Ancelotti Panggil Pemain Muda

Pelatih timnas Brasil Carlo Ancelotti. (Instagram @mrancelotti)
JawaPos.com – Federasi Sepak Bola Brasil (CBF) dikabarkan telah mengonfirmasi timnas Brasil akan melakoni pertandingan persahabatan melawan Australia dan India pada jeda internasional FIFA pertama setelah Piala Dunia 2026.
Pasukan Selecao saat ini sudah dijadwalkan melakaukan pertandingan persahabatan melawan Australia pada 26 dan 30 September. Selanjutnya timnas Brasil menghadapi timnas India pada (4/10).
Duel pertama melawan Australia akan digelar di Queensland Country Bank Stadium, Townsville. Kemudian mereka bertolak ke Brisbane untuk pertemuan berikutnya dengan Socceroos di Suncorp Stadium empat hari kemudian.
Pertemuan terakhir antara Brasil dan Australia terjadi pada Juni 2017 di Melbourne, saat itu Brasil menang besar empat gol tanpa balas, berkat sumbangan brace dari Diego Souza, Thiago Silva, dan Taison.
Setelah dua pertandingan di Australia, tim Selecao akan terbang ke Kolkata, India, untuk menghadapi tim tuan rumah di Salt Lake Stadium. Pertarungan ini akan menjadi pertemuan pertama kalinya antar kedua negara.
India, yang memiliki basis penggemar Tim Samba yang besar, sebelumnya pernah menyambut kedatangan Pele pada 1977 saat klub New York Cosmos bertanding melawan Mohun Bagan di Eden Gardens, Kolkata.
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Menariknya, India juga akan berpartisipasi dalam turnamen perdana FIFA ASEAN Cup yang berlangsung antara (21/9) hingga (6/10), sehingga masih harus dilihat bagaimana komposisi skuad The Blue Tigers untuk turnamen tersebut sekaligus kunjungan bersejarah Brasil.
Pelatih timnas Brasil Carlo Ancelotti memandang laga persahabatan ini sebagai kesempatan untuk menjajal pemain-pemain baru, sebagaimana disampaikannya melalui situs web federasi.
"Melalui tiga pertandingan persahabatan ini (Australia dan India), kami akan memulai siklus baru untuk mempersiapkan Tim Nasional demi mencapai target di tahun-tahun mendatang, yakni Copa America 2028 dan Piala Dunia 2030," ujar Ancelotti.
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