Prediksi Skor Persiba Balikpapan vs De Red FC: Beruang Madu Berburu Kemenangan Perdana

Skuad Persiba Balikpapan. (Istimewa)
JawaPos.com - Persiba Balikpapan akan menghadapi De Red FC pada pekan ketiga Pegadaian Championship 2026/2027 di Stadion Surajaya, Lamongan, Jumat (25/9) malam.
Duel ini menjadi kesempatan bagi kedua tim untuk meraih kemenangan perdana pada kompetisi musim ini.
Persiba Balikpapan dan De Red FC sama-sama belum mendapatkan hasil maksimal dalam dua pertandingan sebelumnya.
Persiba datang dengan modal dua kekalahan, sementara De Red FC memiliki catatan satu kekalahan dan satu hasil imbang.
Situasi tersebut membuat pertandingan diperkirakan berlangsung ketat.
Tambahan tiga poin akan sangat berarti bagi kedua tim untuk memperbaiki posisi di klasemen Grup B.
Persiba Balikpapan belum mendapatkan poin dari dua pertandingan yang sudah dimainkan.
Pada laga pertama, mereka harus mengakui keunggulan RANS Nusantara FC dengan skor 2-3.
Pertandingan tersebut sebenarnya sempat memberikan harapan bagi Persiba, saat mereka mampu mencetak dua gol dan berada dalam posisi unggul.
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Jawa Pos
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