Persela vs Persiba: Sudirman Pastikan Beruang Madu Siap Hadapi Tekanan Suporter di Stadion Surajaya

JawaPos.com - Persiba Balikpapan siap menghadapi Persela Lamongan pada pekan kedua Pegadaian Championship 2026/27 di Stadion Surajaya, Lamongan, Sabtu (19/9).

Meski pertandingan digelar di markas Persela, Persiba berstatus sebagai tim tuan rumah dalam laga tersebut.

Pelatih Persiba, Sudirman, memastikan skuadnya telah mempersiapkan diri untuk menghadapi berbagai situasi yang mungkin terjadi sepanjang pertandingan.

Sudirman menyadari Persiba tidak hanya akan menghadapi kualitas permainan Persela. Dukungan suporter tuan rumah yang dikenal fanatik, LA Mania dan Curva Boys, juga menjadi tantangan tersendiri bagi Beruang Madu.

“Alhamdulillah kita sudah sampai di Lamongan. Besok adalah pertandingan pertama home Persiba, sekalipun di kandang Persela Lamongan. Kami sudah siap menghadapi segala situasi di dalam lapangan,” ujar Sudirman.

Persiba datang dengan modal kekalahan tipis 2-3 dari RANS Nusantara FC pada pertandingan perdana di Malang. Hasil tersebut memang belum sesuai harapan, tetapi Sudirman menilai permainan anak asuhnya sudah menunjukkan sejumlah hal positif.

Evaluasi pun dilakukan setelah pertandingan tersebut. Persiba ingin memperbaiki sejumlah kekurangan sekaligus memanfaatkan status sebagai tim tuan rumah untuk memburu poin maksimal.

“Secara permainan kita juga bermain bagus saat di Malang. Memang hasil tidak menguntungkan bagi kita. Tapi yang penting di pertandingan kedua ini kita dengan status home, saya pikir kita harus bisa meraih poin maksimal,” tegasnya.