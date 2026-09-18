Persela vs Persiba: Sudirman Pastikan Beruang Madu Siap Hadapi Tekanan Suporter di Stadion Surajaya

Persiba Balikpapan. (Istimewa)
JawaPos.com - Persiba Balikpapan siap menghadapi Persela Lamongan pada pekan kedua Pegadaian Championship 2026/27 di Stadion Surajaya, Lamongan, Sabtu (19/9).
Meski pertandingan digelar di markas Persela, Persiba berstatus sebagai tim tuan rumah dalam laga tersebut.
Pelatih Persiba, Sudirman, memastikan skuadnya telah mempersiapkan diri untuk menghadapi berbagai situasi yang mungkin terjadi sepanjang pertandingan.
Sudirman menyadari Persiba tidak hanya akan menghadapi kualitas permainan Persela. Dukungan suporter tuan rumah yang dikenal fanatik, LA Mania dan Curva Boys, juga menjadi tantangan tersendiri bagi Beruang Madu.
Baca Juga:Persiraja Ingin Bangkit di Pekanbaru, Jaya Hartono Pastikan Skuad Siap Hadapi PSPS Pekanbaru
“Alhamdulillah kita sudah sampai di Lamongan. Besok adalah pertandingan pertama home Persiba, sekalipun di kandang Persela Lamongan. Kami sudah siap menghadapi segala situasi di dalam lapangan,” ujar Sudirman.
Persiba datang dengan modal kekalahan tipis 2-3 dari RANS Nusantara FC pada pertandingan perdana di Malang. Hasil tersebut memang belum sesuai harapan, tetapi Sudirman menilai permainan anak asuhnya sudah menunjukkan sejumlah hal positif.
Evaluasi pun dilakukan setelah pertandingan tersebut. Persiba ingin memperbaiki sejumlah kekurangan sekaligus memanfaatkan status sebagai tim tuan rumah untuk memburu poin maksimal.
“Secara permainan kita juga bermain bagus saat di Malang. Memang hasil tidak menguntungkan bagi kita. Tapi yang penting di pertandingan kedua ini kita dengan status home, saya pikir kita harus bisa meraih poin maksimal,” tegasnya.
Sudirman juga memberikan perhatian terhadap kekompakan Persela. Menurutnya, Laskar Joko Tingkir memiliki keuntungan karena para pemain sudah memiliki chemistry yang lebih baik.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Celtic vs Ferencvaros di Liga Europa: Kans The Hoops Permalukan Lawan di Celtic Park
Prediksi Skor FC Seoul vs Persib di ACL Two: Maung Bandung Hadapi Ujian Berat di Korea
Prediksi Skor Olympiacos vs Jagiellonia Bialystok di Liga Europa: Thrylos Amankan 3 Poin Kandang
Prediksi Skor Malaga vs Villarreal di Liga Spanyol: Kapal Selam Kuning Siap Bombardir Tuan Rumah
Prediksi Skor Levante vs Athletic Bilbao: Duel Tim Papan Tengah LaLiga Berpotensi Berlangsung Ketat
Prediksi Skor Levante vs Athletic Bilbao di Liga Spanyol: Los Leones Bidik Poin di Laga Tandang
Prediksi Skor Real Betis vs Getafe di Liga Spanyol: Los Verdiblancos Siap Sikat Perlawanan Tim Tamu
Prediksi Skor Lillestrom vs Torreense di Liga Europa: Kans Kanarifuglene Menang di Arasen Stadion
Prediksi Skor Besiktas vs Marseille di Liga Europa: Kara Kartallar Cabik-cabik Tim Tamu di Tupras
Prediksi Skor Levski Sofia vs Red Bull Salzburg di Liga Europa: Misi Die Roten Bullen Curi Poin
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022